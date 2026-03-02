Brutálisan elszálltak a gázárak, Brüsszel érthetetlen intézkedést erőltetne hazánkra

„A QatarEnergy leállította a cseppfolyós gáz (LNG) termelését, ami azért fontos, mert Európa jelentős mennyiségű gázt vásárol cseppfolyósított formában” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: a Közel-Keleten kirobbant iráni háború és az arra adott válaszcsapások brutális gázáremelkedést indítottak el a világpiacon.

Orbán Balázs rámutatott: ha a termelés egy része kiesik, kevesebb gáz érkezik a piacra, miközben a kereslet változatlan marad. Ilyenkor az árak hirtelen emelkednek – ennek következményei pedig közvetlenül begyűrűznek Európába is.

A drágulás nem csupán a tőzsdei számokban jelenik meg, hanem a rezsiszámlákban és az ipari termelés költségeiben is.

Egy ilyen nemzetközi válsághelyzetben az energiaárak elszabadulása súlyos gazdasági kockázatot jelent.

Brüsszel ezt várja Magyarországtól

A politikai igazgató szerint különösen aggasztó, hogy Brüsszel ilyen körülmények között is azt követeli: Európa, így Magyarország is váljon le az olcsó orosz energiáról. Mint mondta, a Tisza Párt ennek a tervnek a végrehajtására vállalkozott. Kapitány István, a párt energiapolitikai vezetője egy interjúban arról beszélt:

ha kormányra kerülnének, egy év alatt leválasztanák Magyarországot az orosz energiáról.

Orbán Balázs szerint egy ilyen lépés a jelenlegi, háború sújtotta és kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben rendkívül felelőtlen és kockázatos lenne. Amikor a Közel-Keleten zajló konfliktus már önmagában brutális gázáremelkedést idéz elő, minden további ellátási bizonytalanság csak tovább növelné a terheket a magyar családok és vállalkozások számára.

A politikai igazgató világossá tette: nemet kell mondani a brüsszeli tervekre és a Brüsszel-barát erőkre. Mint fogalmazott, a Fidesz a biztos választás.