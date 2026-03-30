Budaházy György egyéniben a Fidesz jelöltjére szavazna, hogy "ne az elmebetegség kerüljön hatalomra"

Jelen helyzetben a Fidesz jelöltjére szavaznék, mert Magyarországnak van egy sajátos választási rendszere, és itt a választást az egyéni körzetekben kell megnyerni – mondta el a véleményét a közeledő választásról Budaházy György, a Hunnia Mozgalom társalapítója az Ultrahang podcast adásában.

Budaházy György 2002. október 7-én (forrás: MTI)

Budaházy György szerint a Mi Hazánk be tud jutni a parlamentbe

Úgy véli, a magas részvétel nem kedvezhet a kisebb pártoknak. Elmondta azt is, hogy véleménye szerint erősebb a Fidesz a Tiszánál, de a kétharmadot egyik pártnál sem látja reális lehetőségnek, illetve kizátnak tarja, hogy Toroczkay László együttműködjön Magyar Péterrel. Beszélt még a kegyelmi ügyéről és arról, hogy a közügyektől való eltiltása miatt 2028-ig nem szavazhat.