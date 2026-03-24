Hiába tagadja Magyar Péter, a Tisza csak a bukott baloldal felvarrt változata

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Hiába próbálja tagadni a Tisza Párt elnöke a szembetűnő igazságot. Ugyanis az országgyűlési képviselő-jelöltjei között hemzsegnek a bukott baloldali politikusok. Most Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szúrt ki egyet az Ellenpont.
Bár Magyar Péter szeret azzal kérkedni, hogy a Tisza Párt nem közösködik a bukott baloldali pártokkal, és nem támogat baloldali jelölteket, de ez messze nem igaz, mert gyakorlatilag belőlük töltötte fel a képviselő-jelölti csapatának jelentős hányadát. Persze mind a párt, mind pedig a Tiszába ejtőernyőzött bukott baloldali politikusok igyekeznek tagadni a múltat, de nem kell sok energia ahhoz, hogy néhány kattintással feltárjuk a múltjukat. Legutóbb az Ellenpont szúrta ki, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 04-es számú választókerületében azt a Farkas Csongort indítja Magyar Péter, aki a DK, az MSZP, a Momentum, a Jobbik és az LMP által létrehozott álcivil szervezet, a TEKE mezőtúri képviselője, sőt, polgármester-jelöltje is volt korábban. A szervezet 2022-ben Márki-Zay Pétert, az egyesült baloldal jelöltjét támogatta.

Farkas Csongor, a bukott baloldal volt politikusa immár a Tisza Párt jelöltjeként (forrás: Facebook/Farkas Csongor)

Márki-Zay Pétert bukott baloldali támogató egyesületéből a Tisza jelöltje

Mind Magyar Péter, mind pedig a jelöltje igyekeznek cáfolni, hogy a TEKE (Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület), amelynek tagja, képviselője és jelöltje is volt Farkas Csongor, az baloldali lenne. Mindez nem csak azért hazugság, mert a szervezet a Tisza előtt a baloldali összefogást támogatta, hanem azért is, mert a TEKE mezőtúri szervezetének meghatározó figurái a rendszerváltás óta közismerten baloldali kötődésűek.

További részleteket az Ellenpont cikkében olvashatnak.

 

 

