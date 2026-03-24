A CÖF-CÖKA a Béketanács segítségét kéri a választások tisztasága érdekében

Tordai Máté, aki a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány (PEuCET) elnöke is, elmondta: a CÖF-CÖKA elnöke, Csizmadia László a NATO mellett levélben fordult a Béketanácshoz is. Ezekben arra kérték a szervezeteket, hogy lépjenek fel az ukrán erőszakos fenyegetéssel és a magyar választási folyamatokba való beavatkozásokkal és delegitimációs törekvésekkel szemben.

Csizmadia László, a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás (PEuCET) Alapítvány alapítója (k). Mellette Tordai Máté, a PEuCET Alapítvány elnöke (b) és ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője (j). Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A magyar civil társadalom eddig is érthető felháborodással, de mégis felelősségteljes önmérséklettel figyelte a Brüsszel, Ukrajna, Tisza Párt közötti politikai szövetség fejleményeit”

– fogalmazott Tordai Máté. Ugyanakkor van az a pont, amikor nem elég diplomatikus körmondatok mögé bújva beszélni arról, ami történik, hanem ki kell mondani: „Eddig és ne tovább!” – fűzte hozzá.

Mint kifejtette, a CÖF-CÖKA a NATO-t és a Békatanácsot azért kereste meg, mert az elmúlt időszakban Magyarországnak olyan szélsőséges jelenségekkel kellett szembenéznie, amelyek egyszerre érintik a szuverenitását, demokratikus működését, valamint a „fizikai biztonságát is.” Itt nem csupán politikai ízlésbeli különbségekről, elméleti vitákról van szó, hanem arról, hogy a politika szerepét „klasszikus maffiamódszerek vették át” – mondta Tordai Máté. Hozzátette: az ukrán politikai és katonai vezetés agresszív kijelentéseket fogalmaz meg Magyarországgal és a demokratikusan megválasztott vezetőivel szemben.

Tordai Máté elmondta, amikor az ukrán elnök a nyilvánosság előtt

halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt”,

továbbá amikor ukrán katonai vezetők

Magyarország megtámadásáról és magyar emberek megsemmisítéséről elmélkednek”,

akkor joggal merül fel a kérdés: meddig lehet ezt következmények nélkül folytatni, és mit tesz ez ellen az a szövetségi rendszer, amelynek Magyarország a tagja?

Szavai szerint a NATO-főtitkártól a többi mellett arra kértek válaszokat, hogy figyelemmel kísérik-e a fejleményeket; várható-e, hogy a jövőben hivatalosan is megnyilvánulnak, valamint, hogy „milyen forgatókönyvek lépnének életbe, ha Ukrajna beváltaná a megtett fenyegetéseit?”