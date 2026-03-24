A CÖF-CÖKA a Béketanács segítségét kéri a választások tisztasága érdekében

Tordai Máté, aki a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány (PEuCET) elnöke is, elmondta: a CÖF-CÖKA elnöke, Csizmadia László a NATO mellett levélben fordult a Béketanácshoz is. Ezekben arra kérték a szervezeteket, hogy lépjenek fel az ukrán erőszakos fenyegetéssel és a magyar választási folyamatokba való beavatkozásokkal és delegitimációs törekvésekkel szemben.
A magyar civil társadalom eddig is érthető felháborodással, de mégis felelősségteljes önmérséklettel figyelte a Brüsszel, Ukrajna, Tisza Párt közötti politikai szövetség fejleményeit”
– fogalmazott Tordai Máté. Ugyanakkor van az a pont, amikor nem elég diplomatikus körmondatok mögé bújva beszélni arról, ami történik, hanem ki kell mondani: „Eddig és ne tovább!” – fűzte hozzá.
Mint kifejtette, a CÖF-CÖKA a NATO-t és a Békatanácsot azért kereste meg, mert az elmúlt időszakban Magyarországnak olyan szélsőséges jelenségekkel kellett szembenéznie, amelyek egyszerre érintik a szuverenitását, demokratikus működését, valamint a „fizikai biztonságát is.” Itt nem csupán politikai ízlésbeli különbségekről, elméleti vitákról van szó, hanem arról, hogy a politika szerepét „klasszikus maffiamódszerek vették át” – mondta Tordai Máté. Hozzátette: az ukrán politikai és katonai vezetés agresszív kijelentéseket fogalmaz meg Magyarországgal és a demokratikusan megválasztott vezetőivel szemben.
Tordai Máté elmondta, amikor az ukrán elnök a nyilvánosság előtt
halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt”,
továbbá amikor ukrán katonai vezetők
Magyarország megtámadásáról és magyar emberek megsemmisítéséről elmélkednek”,
akkor joggal merül fel a kérdés: meddig lehet ezt következmények nélkül folytatni, és mit tesz ez ellen az a szövetségi rendszer, amelynek Magyarország a tagja?
Szavai szerint a NATO-főtitkártól a többi mellett arra kértek válaszokat, hogy figyelemmel kísérik-e a fejleményeket; várható-e, hogy a jövőben hivatalosan is megnyilvánulnak, valamint, hogy „milyen forgatókönyvek lépnének életbe, ha Ukrajna beváltaná a megtett fenyegetéseit?”
Kiemelte: a Béketanácsnak küldött levél „a magyar demokrácia legitimitásának és integritásának védelme érdekében született meg”, ugyanis azt látják, hogy a Tisza Párt a választási vereség felelőssége elől menekülve
tudatosan építi a választási csalás narratíváját annak érdekében, hogy ezáltal szándékosan szítsa a társadalmi feszültséget.”
Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban többször, elsősorban a Momentumhoz köthető politikusok a NATO-hoz fordultak a magyar demokrácia védelmében.
A CÖF-CÖKA álláspontja, hogy a Béketanács „portfóliójába” kerülhet a jövőben – amennyiben az ENSZ, vagy más nemzetközi szervezetek helyébe lép – demokrácia- és szuverenitásvédelem, valamint választások intaktságának biztosítása is – mondta a szóvivő, aki emlékeztetett: Csizmadia László már korábban a NATO-főtitkárhoz írt levelet.
Ifj. Lomnici Zoltán közölte azt is: mivel szombaton egy hírportál arról írt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Nem akarunk háborút! jelszóval akar kampányolni, levédették a nemakarunkhaborut.hu domain nevet.
Ez a domain és a mögötte lévő, sokkal fontosabb tartalom az a nemzeti oldalt illeti és a nemzeti oldal miniszterelnökéhez kapcsolódóik szorosan”
– indokolta a lépést a szóvivő.