Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

CÖF-CÖKA

A CÖF-CÖKA a Béketanács segítségét kéri a választások tisztasága érdekében

22 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Béketanácshoz fordul a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA), amely azt kéri, hogy a testület fordítson kiemelt figyelmet a magyarországi országgyűlési választásokra, továbbá, ha lehetséges, választási megfigyelőkkel is járuljon hozzá a demokratikus folyamatok legitimációjához – közölte a CÖF-CÖKA külügyi igazgatója kedden, budapesti sajtótájékoztatón.
CÖF-CÖKACsizmadia LászlóIfj Lomnici ZoltánBéketanácsVálasztás 2026

Tordai Máté, aki a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány (PEuCET) elnöke is, elmondta: a CÖF-CÖKA elnöke, Csizmadia László a NATO mellett levélben fordult a Béketanácshoz is. Ezekben arra kérték a szervezeteket, hogy lépjenek fel az ukrán erőszakos fenyegetéssel és a magyar választási folyamatokba való beavatkozásokkal és delegitimációs törekvésekkel szemben.

Budapest, 2025. november 26. Csizmadia László, a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás (PEuCET) Alapítvány alapítója (k) a PEuCET budapesti rendezvényét beharangozó sajtótájékoztatón a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) irodájában 2025. november 26-án. Mellette Tordai Máté, a PEuCET Alapítvány elnöke (b) és ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője (j). A PEuCET november 28-án tartja tanácskozását a fővárosban. MTI/Kocsis Zoltán
Csizmadia László, a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Tanácskozás (PEuCET)  Alapítvány alapítója (k). Mellette Tordai Máté, a PEuCET Alapítvány elnöke (b) és ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője (j). Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A magyar civil társadalom eddig is érthető felháborodással, de mégis felelősségteljes önmérséklettel figyelte a Brüsszel, Ukrajna, Tisza Párt közötti politikai szövetség fejleményeit”

– fogalmazott Tordai Máté. Ugyanakkor van az a pont, amikor nem elég diplomatikus körmondatok mögé bújva beszélni arról, ami történik, hanem ki kell mondani: „Eddig és ne tovább!” – fűzte hozzá.

Mint kifejtette, a CÖF-CÖKA a NATO-t és a Békatanácsot azért kereste meg, mert az elmúlt időszakban Magyarországnak olyan szélsőséges jelenségekkel kellett szembenéznie, amelyek egyszerre érintik a szuverenitását, demokratikus működését, valamint a „fizikai biztonságát is.” Itt nem csupán politikai ízlésbeli különbségekről, elméleti vitákról van szó, hanem arról, hogy a politika szerepét „klasszikus maffiamódszerek vették át” – mondta Tordai Máté. Hozzátette: az ukrán politikai és katonai vezetés agresszív kijelentéseket fogalmaz meg Magyarországgal és a demokratikusan megválasztott vezetőivel szemben.

Tordai Máté elmondta, amikor az ukrán elnök a nyilvánosság előtt 

halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt”,

továbbá amikor ukrán katonai vezetők 

Magyarország megtámadásáról és magyar emberek megsemmisítéséről elmélkednek”,

akkor joggal merül fel a kérdés: meddig lehet ezt következmények nélkül folytatni, és mit tesz ez ellen az a szövetségi rendszer, amelynek Magyarország a tagja?

Szavai szerint a NATO-főtitkártól a többi mellett arra kértek válaszokat, hogy figyelemmel kísérik-e a fejleményeket; várható-e, hogy a jövőben hivatalosan is megnyilvánulnak, valamint, hogy „milyen forgatókönyvek lépnének életbe, ha Ukrajna beváltaná a megtett fenyegetéseit?”

Kiemelte: a Béketanácsnak küldött levél „a magyar demokrácia legitimitásának és integritásának védelme érdekében született meg”, ugyanis azt látják, hogy a Tisza Párt a választási vereség felelőssége elől menekülve 

tudatosan építi a választási csalás narratíváját annak érdekében, hogy ezáltal szándékosan szítsa a társadalmi feszültséget.”

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban többször, elsősorban a Momentumhoz köthető politikusok a NATO-hoz fordultak a magyar demokrácia védelmében.

A CÖF-CÖKA álláspontja, hogy a Béketanács „portfóliójába” kerülhet a jövőben – amennyiben az ENSZ, vagy más nemzetközi szervezetek helyébe lép – demokrácia- és szuverenitásvédelem, valamint választások intaktságának biztosítása is – mondta a szóvivő, aki emlékeztetett: Csizmadia László már korábban a NATO-főtitkárhoz írt levelet.

Ifj. Lomnici Zoltán közölte azt is: mivel szombaton egy hírportál arról írt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Nem akarunk háborút! jelszóval akar kampányolni, levédették a nemakarunkhaborut.hu domain nevet.

Ez a domain és a mögötte lévő, sokkal fontosabb tartalom az a nemzeti oldalt illeti és a nemzeti oldal miniszterelnökéhez kapcsolódóik szorosan”

– indokolta a lépést a szóvivő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!