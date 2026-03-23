Hollandia

Követendő példának tartja Orbán Viktort Európa egyik meghatározó véleményvezére

Eva Vlaardingerbroek a CPAC Hungaryn arról beszélt, hogy Orbán Viktor továbbra is a nemzeti érdeket helyezi előtérbe, miközben ez jelentős személyi kockázatot jelent neki.
A politikai kommentátor a CPAC Hungary rendezvényén röviden összefoglalta Magyarország jelenlegi helyzetét, kitérve az ukrán fenyegetésekre, az olajblokádra, Brüsszel és Kijev összejátszására. Eva Vlaardingerbroek mindezek fényében kijelentette: Orbán Viktor a személye ellen irányuló fenyegetésekkel szembenézve továbbra is a magyar emberek érdekeit kezeli prioritásként. Kiemelte: Európa többi országának példát kéne vennie erről a hozzáállásról. A beszédről készült videót Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán.

Eva Vlaardingerbroek a CPAC Hungaryn méltatta Orbán Viktort (Fotó: Csudai Sándor)

Erről beszélt Eva Vlaardingerbroek a CPAC-en

A holland véleményvezér március 21-én érkezett Budapestre, ahol felszólalt az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. A politikai kommentátor a CPAC Hungary „veteránjának” számít, aki évek óta markáns véleményével és következetes álláspontjával hívja fel magára a figyelmet.

 

