Követendő példának tartja Orbán Viktort Európa egyik meghatározó véleményvezére

A politikai kommentátor a CPAC Hungary rendezvényén röviden összefoglalta Magyarország jelenlegi helyzetét, kitérve az ukrán fenyegetésekre, az olajblokádra, Brüsszel és Kijev összejátszására. Eva Vlaardingerbroek mindezek fényében kijelentette: Orbán Viktor a személye ellen irányuló fenyegetésekkel szembenézve továbbra is a magyar emberek érdekeit kezeli prioritásként. Kiemelte: Európa többi országának példát kéne vennie erről a hozzáállásról. A beszédről készült videót Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán.

Eva Vlaardingerbroek a CPAC Hungaryn méltatta Orbán Viktort (Fotó: Csudai Sándor)

A holland véleményvezér március 21-én érkezett Budapestre, ahol felszólalt az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. A politikai kommentátor a CPAC Hungary „veteránjának” számít, aki évek óta markáns véleményével és következetes álláspontjával hívja fel magára a figyelmet.