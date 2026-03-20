Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Javier Milei és Alice Weidel is a CPAC Hungary színpadán

Minden idők legütősbb CPAC Hungary rendezvénye kezdődik szombaton, a résztvevők között olyan ismert nemzetközi konzervatív politikusok is szerepelnek, mint Javier Milei, Argentína elnöke, valamint Alice Weidel, a német AfD társelnöke – közölte Szánthó Miklós pénteki sajtótájékoztatóján. Amint az Alapjogokért Központ főigazgatója rámutatott: az esemény a hazánk ellen politikai támadást indító Brüsszel–Kijev tengely felé is erődemonstráció.
Javier Milei, Argentína elnöke, aki ikonikus láncfűrésszel töri le az inflációt, valamint Alice Weidel, a német jobboldal meghatározó politikusa is felszólal az idei, szombaton kezdődő CPAC Hungary rendezvényenjelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója pénteki sajtótájékoztatóján.

Alice Weidel, az AfD társelnöke is részt vesz a CPAC Hungary rendezvényen. Fotó: AFP
Az eddigi legütősebb CPAC Hungary

Hangsúlyozta: minden idők legütősebb eseményére készülnek, az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary idén a „Fel győzelemre!” jelszóval várja a résztvevőket.

A rendezvény rangját jól mutatja, hogy két hivatalban lévő és egy korábbi miniszterelnök, egy államfő, több miniszter, kongresszusi képviselők, valamint mindhárom európai jobboldali pártcsalád vezetője és hét jobboldali pártelnök is jelen lesz, kiegészülve számos nemzetközi véleményformálóval és közéleti szereplővel.

Összesen 667 külföldi vendég érkezik 51 országból, mellettük 182 újságíró és 34 partnerszervezet képviselői is részt vesznek az eseményen. „Így néz ki tehát az elszigetelt magyar jobboldal” – jegyezte meg ironikusan Szánthó Miklós.

Hozzátette: a Brüsszel–Kijev tengely és hazai ápoltjaik összehangolt politikai támadást indítottak Magyarország ellen a közelgő választások miatt. Mint fogalmazott, azt próbálják elhitetni, hogy a jobboldal kisebbségben van, miközben valójában itthon és nemzetközi szinten is egy erős, többségi álláspontot képvisel: a migráció megfékezését, a családok védelmét és a béke fontosságát.

 

