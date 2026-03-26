Amerikai elismerés a CPAC Hungary után: a magyar fiatalok példát mutatnak

Nem sokkal az Alapjogokért Központ által rendezett CPAC Hungary konferencia után az amerikai New York Post arról ír egy friss véleménycikkében, hogy a magyar fiatalok olyan értékeket képviselnek, amelyekből az Egyesült Államok is tanulhatna. A szerző szerint nem véletlen, hogy Magyarországon egy stabil értékrendű generáció nő fel: az Orbán Viktor által képviselt politika tudatosan erősíti a család, a közösség és a nemzeti identitás szerepét.

Miközben Magyarországon az Isten, haza, család hármas egység megerősítése áll a középpontban, addig a baloldal – Nyugaton és Magyarországon egyaránt – gyakran éppen ezek lebontásában érdekelt. Helyettük ideológiai kísérletekkel próbálja formálni a fiatalokat. A különbség azonban egyre látványosabb: értékalapú jövő áll szemben kudarcot vallott ideológiákkal.

