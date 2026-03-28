CPAC Hungary: A jobboldal világszerte többségben van

Egy nap alatt több mint 3000 résztvevő, közel 180 újságíró, 35 kiállítópartner, 51 országból több mint 600 vendég, 27 külföldi előadó, köztük az argentin elnök, a grúz miniszterelnök, a korábbi lengyel miniszterelnök, a Patrióták elnöke, az összes jobboldali pártcsalád vezetője – és nem utolsósorban Donald Trump exkluzív videóüzenetben támogatta Orbán Viktor újraválasztását. Ez volt minden idők legütősebb CPAC Hungary-je. Így összegezte röviden az Alapjogokért Központ főigazgatója a rendezvény jelentőségét.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2026-os CPAC Hungary-n (forrás: MTI)

Nekem ez azt mutatja, hogy a magyar jobboldal nem csak idehaza van többségben, de globálisan is a migrációellenes, család- és békepárti többség része."

– teszi hozzá Szántó Miklós a következtetését a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

CPAC Hungary: A szabad világ első embere a magyar miniszterelnök szövetségese

Nem alkalmaz nyomást, nem fenyeget, legfeljebb figyelembe veszi a magyar érdeket, például, ha az orosz energiacégekre kivetett amerikai szankciók feloldásáról vagy Paks bővítéséről van szó. Mindezt annak kapcsán említi meg a főigazgató, hogy amikor demokrata elnök van hatalmon az Egyesült Államokban, a baloldali sajtó minden szavát morális iránytűként kezeli, és asszisztál az agresszív beavatkozási kísérletekhez.