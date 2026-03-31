Putyin ultimátumot adott Zelenszkijnek – most dől el Ukrajna sorsa

Csercsa Balázs

Izgulhatnak a Tiszában: újabb dokumentumok lehetnek Csercsa Balázsnál

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
„A Tisza kommunikál valamit a nyilvánosság felé, de amit valójában meg akarnak valósítani, az ettől egészen eltérő lehet úgy a gazdaságban, mint az energiapolitikában” – mondta a Hír TV-nek adott interjúban Csercsa Balázs. A Tisza Párt gykori munkacsoport-vezetője egy korábban nyilvánosságra hozott energiaátállási dokumentum részleteiről beszélt. A tervet egy jelenleg is aktív országgyűlési képviselőjelölt juttatta el hozzá a Tisza Pártból. Jelezte: további dokumentumok is a birtokában lehetnek, amelyeket szükség esetén hoz majd nyilvánosságra.
Csercsa Balázs, Tisza Párt
Fotó: HírTV

Mint korábban beszámoltunk róla, Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi munkacsoport-vezetője többoldalas dokumentumot hozott nyilvánosságra a párthoz köthető energiaátállási tervekről. A kiszivárgott anyag szerint egy esetleges Tisza-kormány azonnali beavatkozásokra készülne, amelyek súlyos következményekkel járnának a magyarokra nézve. 

Bár a Tisza Párt politikusai próbálják tagadni a dokumentum hitelességét, annak több eleme egybeesik a korábbi nyilatkozataikkal.

Csercsa most arról beszélt, hogy birtokába jutott egy, a párton belül „energiaátállási tervként” emlegetett dokumentum, amely szerinte három fő irányt jelöl ki: az Európai Bizottság elvárásainak teljesítését, az Ukrajnához való közeledést, valamint az orosz energiahordozókról való leválást. Elmondása szerint a terv részletesen bemutatja, miként valósítanák meg mindezt.

A dokumentum több, a lakosságot közvetlenül érintő intézkedést is tartalmazhat. 

Ezek között említette a védett üzemanyagár kivezetését, a piaci deregulációt, az áram- és gázárak védelmének megszüntetését, valamint a rezsicsökkentés eltörlését. Hozzátette: a MOL működésének átalakítása és egy úgynevezett „energiafüggetlenségi adó” bevezetése is szerepel a tervek között, amely szerinte a lakosságot terhelné.

 

Ki juttatta el Csercsa Balázshoz a dokumentumot? 

A volt tiszás politikus tájékoztatott: a dokumentumot egy jelenleg is aktív országgyűlési képviselőjelölt juttatta el hozzá egy védett csatornán keresztül. Mint mondta,

a kiszivárogtatás célja az volt, hogy a választók megismerhessék azokat a terveket, amelyekről szerinte a nyilvánosság előtt nem beszélnek.

Csercsa Balázs kiemelte, a Tisza Párt kommunikációja és tényleges elképzelései között jelentős különbség lehet. Úgy fogalmazott, a párton belül is vannak elégedetlen hangok, és 

a döntések nem szakmai alapon, hanem lojalitás mentén születnek.

Az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte a párt energiapolitikai irányvonala elsősorban az európai uniós elvárásokhoz igazodik, miközben a lakossági szempontok háttérbe szorulhatnak. Úgy látja, a választók egy része véleménybuborékban él, ezért is tartja fontosnak, hogy a dokumentum tartalma nyilvánosságra kerüljön.

Csercsa Balázs jelezte: további dokumentumok is a birtokában lehetnek, amelyeket szükség esetén hoz majd nyilvánosságra.

 

