Elképesztő tiszás hazugság: Csézy szerint nincs háború - videó

Csézy szerint nincs háború, csak riogatnak vele. Ezeket a "gondolatokat" egy Magyar Péterrel közösen tartott fórumon mondta el a hallgatóságnak.

Csézy döbbenetes érvei

A Tisza jelöltje azzal győzködte a fórum hallgatóságát, hogy azért nincs háború, mert egy NATO tagországot nem mer megtámadni senki. Az érvelésével az gond, hogy egyrészt ezzel cáfolja Magyar Péter brüsszeli főnökeit, akik azzal indokolják az oroszok elleni fellépést, hogy Európa veszélyben van, az oroszok támadni készülnek. A másik gyengesége Csézy háborútagadó álláspontjának, hogy az európai vezetők egymást letaposva fenyegetik a világ egyik legnagyob atomhatalmát azzal, hogy katonákat küldenek az ukrán frontra.

A kérdés tehát az, hogy kiket és miért szeretne Csézy becsapni a nyilvánvaló tagadásával?