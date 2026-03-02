Itt van Fico ajánlata – a Barátság kőolajvezetékről van szó

A tárgyalásra Robert Fico szerint még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni. Az ukrán elnök a múlt hét folyamán hívta találkozóra Robert Ficót. Ennek lehetséges időpontjával kapcsolatban a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az ukrán elnöki hivatal közlésére hivatkozva hétfőn azt írta, hogy az ukrán fél március 6-át vagy 9-ét ajánlotta.

Orbán Viktor és Robert Fico egy közös, magyar-szlovák vizsgálóbizottság felállításáról döntöttek

A szlovák miniszterelnök az Ursula von der Leyennel javasolt találkozóval kapcsolatban azt mondta: a legjobb az lenne, ha ez Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg. Ezzel összefüggésben rámutatott: a Barátság kőolajvezetéken történő tranzit újraindítása jelenleg nem szlovák-ukrán, sem pedig magyar-ukrán probléma.

Ma ez egy európai-ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Ukrajnáén-e, és saját magának fog kárt okozni – mert a kőolaj a legegyszerűbben ezen a vezetéken keresztül tud elérkezni hozzánk –, vagy végre elismeri, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van ebben a kérdésben

– hangsúlyozta Robert Fico. A miniszterelnök kiemelte: a helyzet komoly, és az ügyről pár napon belül tárgyalni akar az EB vezetésével. A szlovák és magyar igények nagy részét kielégítő kőolajszállítás január 27-én állt le az ukrajnai háború körülményei között, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges.

Ez utóbbiról az ukrán fél azt állítja, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása, ugyanakkor az erre vonatkozó kérés ellenére nem tették lehetővé, hogy a fennálló helyzetről szlovák vagy uniós küldöttség meggyőződhessen. Emiatt Szlovákia már korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentették az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását, valamint azt is, hogy Szlovákia nem nyújt több vészhelyzeti segítséget az ukrán elektromos hálózat stabilizálásához.