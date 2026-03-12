Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Czepek Gábor elmondta, hogy a tárgyalássorozatot egy légiriadó szakította félbe, ezért jelenleg egy óvóhelyről jelentkezett be. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helyszínen nyugodt a hangulat, és a magyar fél továbbra is készen áll a tárgyalások folytatására.

Czepek Gábor Kijevből jelentkezett (Forrás: Facebook/Czepek Gábor)

Czepek Gábor: tárgyalóasztalnál kell rendezni a Barátság ügyét

Az államtitkár közölte: a magyar fél írásban is jelezte a kijevi energetikai kormányzatnak, hogy rendelkezésre állnak az egyeztetésekre, mert céljuk az, hogy a Barátság kőolajvezeték helyzetét tárgyalóasztalnál rendezzék. Elmondta azt is, hogy egyeztetett a szlovák nagykövettel, aki megerősítette: Szlovákia ugyanúgy érdekelt a vezeték megnyitásában és állapotának kivizsgálásában.

Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni”

– fogalmazott Czepek Gábor, hozzátéve: amint véget ér a légiriadó, folytatják a tárgyalásokat a partnerekkel.