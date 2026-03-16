Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Czepek Gábor

Czepek Gábor: Ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzeti petíció támogatására buzdított Czepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett felvételen beszélt a kezdeményezés jelentőségéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Czepek GáborVálasztás 2026Ukrajnanemzeti petíció

Czepek Gábor Magyarország kormánya Facebook-videójában arról beszélt, hogy Európa rendkívül veszélyes időszakon megy keresztül. Mint fogalmazott, egyszerre zajlik háború Ukrajnában és a Közel-Keleten, miközben terrorfenyegetés és energiaválság is sújtja a kontinenst. Az államtitkár szerint ebben a helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország kiálljon saját érdekei mellett.

Czepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára
Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!