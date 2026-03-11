Czepek Gábor: Megérkezett Kijevbe a magyar delegáció

„Megérkeztünk Kijevbe, megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a szerda este közzétett Facebook-videójában.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség

Emlékeztetett: ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, ahogyan azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette.

Közölte: izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről.

Hozzátette: úgy hallotta, hogy számos, Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekli a küldöttség munkája, így izgalmas napok elé néznek.