Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Czepek Gábor

Czepek Gábor: Megérkezett Kijevbe a magyar delegáció

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Megérkeztünk Kijevbe, megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A magyar delegáció a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos tárgyalások miatt érkezett az ukrán fővárosba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Czepek GáborTisza PártVálasztás 2026

„Megérkeztünk Kijevbe, megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a szerda este közzétett Facebook-videójában.

Czepek Gábor Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Fotó: MTI Fotószerkesztõség

Emlékeztetett: ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, ahogyan azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette.

Közölte: izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről.

Hozzátette: úgy hallotta, hogy számos, Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekli a küldöttség munkája, így izgalmas napok elé néznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!