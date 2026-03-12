Czepek Gábor: Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Kijevből jelentkezett be egy videóval a közösségi oldalán, amelyben az energetikai tárgyalások aktuális állásáról számolt be.

Tizenhét ország képviselői voltak kíváncsiak Magyarország álláspontjára a Barátság kőolajvezeték ügyében – erről számolt be az energiaügyi államtitkár Kijevből. Czepek Gábor közlése szerint a magyar delegáció most Kijev válaszára vár Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Czepek Gábor vezette magyar delegáció azért utazott Kijevbe, hogy megoldást találjon az olajszállítás biztosítására



A politikus elmondta, hogy a nap folyamán több ország képviselői is érdeklődtek Magyarország álláspontja iránt a Barátság kőolajvezeték helyzetével kapcsolatban.

Még itt Kijevben. Véget értek az energetikai tárgyalások mára. Tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről”

– fogalmazott Czepek Gábor.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az egyeztetések során az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyaltak, amelyet hasznos megbeszélésnek nevezett.

Volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel”

– mondta.

Czepek Gábor szerint a kérdésben az Európai Bizottság is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg. Mint elmondta, Brüsszelben a bizottság szóvivője világossá tette: a testület azt várja Kijevtől, hogy hozzanak létre egy tényfeltáró bizottságot az ügy tisztázására.

Most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van”

– fogalmazott.

Az államtitkár szerint jelenleg az ukrán fél válaszára várnak a tárgyalások folytatásához.

Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk”

– mondta Czepek Gábor.