Soros embere azért szurkol Magyar Péternek, mert támogatná Ukrajnát

Azt szeretném látni, hogy megvédjük Ukrajnát az orosz háborús bűnösöktől. Ezt a magyar demokráciáért notóriusan aggódó Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő mondta a Patriótának, aki azért érkezett Budapestre, hogy részt vegyen a Tisza Párt március 15-i rendezvényén.
A hungarofób Daniel Freund részt vett Magyar Péter március 15-i megmozdulásán, és újságírói kérdésre kifejtette, hogy miért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot.
Arra a felvetésre, hogy hogyan tudná megvédeni a Magyar Péter Ukrajnát az orosz agressziótól, Freund azt felelte:
Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának, és engedi a katonai támogatását Ukrajnának.”
Az orbanofób zöldpárti képviselő még a fosszilis energia kivezetését is elvárná a Magyar Péter vezette új magyarországi kormánytól, különös tekintettel a „bűnös” orosz energiára.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!