Soros embere azért szurkol Magyar Péternek, mert támogatná Ukrajnát

A hungarofób Daniel Freund részt vett Magyar Péter március 15-i megmozdulásán, és újságírói kérdésre kifejtette, hogy miért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő felszólal az Európai Parlamentben (Forrás: X/Daniel Freund)

Arra a felvetésre, hogy hogyan tudná megvédeni a Magyar Péter Ukrajnát az orosz agressziótól, Freund azt felelte:

Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának, és engedi a katonai támogatását Ukrajnának.”

Az orbanofób zöldpárti képviselő még a fosszilis energia kivezetését is elvárná a Magyar Péter vezette új magyarországi kormánytól, különös tekintettel a „bűnös” orosz energiára.