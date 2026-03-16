Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Daniel Freund

Soros embere azért szurkol Magyar Péternek, mert támogatná Ukrajnát

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azt szeretném látni, hogy megvédjük Ukrajnát az orosz háborús bűnösöktől. Ezt a magyar demokráciáért notóriusan aggódó Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő mondta a Patriótának, aki azért érkezett Budapestre, hogy részt vegyen a Tisza Párt március 15-i rendezvényén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Daniel Freund, Tisza Párt, március 15., Ukrajna, Magyar Péter

A hungarofób Daniel Freund részt vett Magyar Péter március 15-i megmozdulásán, és újságírói kérdésre kifejtette, hogy miért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő felszólal az Európai Parlamentben (Forrás: X/Daniel Freund)

Arra a felvetésre, hogy hogyan tudná megvédeni a Magyar Péter Ukrajnát az orosz agressziótól, Freund azt felelte:

Úgy, hogy engedi a finanszírozását Ukrajnának, és engedi a katonai támogatását Ukrajnának.”

Az orbanofób zöldpárti képviselő még a fosszilis energia kivezetését is elvárná a Magyar Péter vezette új magyarországi kormánytól, különös tekintettel a „bűnös” orosz energiára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!