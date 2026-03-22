Deák Dániel

Deák Dániel: Donald Tusk a magyar baloldal győzelmére feni a fogát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A lengyel miniszterelnök kijelentése újabb vitát robbantott ki az uniós politikában. Deák Dániel szerint az április 12-i választás tétje, hogy Magyarország ellenáll-e Brüsszelnek és Kijevnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák Dániel arról írt, hogy Donald Tusk nagyon reménykedik, és nem véletlenül beszél az április 12-i dátumról – számolt be a Magyar Nemzet. Az elemző szerint ha Magyar Péter nyerne, olyan kormány alakulna, amely nem állna ellen a brüsszeli és kijevi kéréseknek, finanszírozná Ukrajnát, és leválna az olcsó orosz energiáról. Deák Dániel videójában arról beszélt, hogy Donald Tusk azért szomorkodik, mert Orbán Viktor az EU-csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, miután Zelenszkij olajblokáddal zsarolja Magyarországot. Az elemző felidézte: a lengyel miniszterelnök azt mondta, április 12-én megoldódhat ez a kérdés, majd feltette a kérdést: mire gondolt?

Deák Dániel elárulta Donald Tusk célját (Fotó: AFP)
Deák Dániel elárulta Donald Tusk célját (Fotó: AFP)

Deák Dániel elárulta Tusk célját

Az elemző szerint egyértelmű: 

ha kormányváltás történik, megszűnik az ellenállás, és Magyarország beáll a brüsszeli és kijevi elvárások mögé. 

A Kyiv Post beszámolója szerint Donald Tusk arról beszélt, hogy Magyarország jelenleg akadályozza az uniós hitel elfogadását, ezért 

Brüsszel Orbán Viktor vétójának megkerülésén dolgozik, és emiatt április 12-ig nem várható megállapodás.

 

