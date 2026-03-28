Beszervezésről beszél a Tiszához köthető informatikus – Deák Dániel gyorselemzése

A felvételen elhangzottak szerint a férfi részletesen beszámol arról, hogyan vonták be egy külföldi hátterű folyamatba, amely kezdetben képzésnek indult, később azonban konkrét műveletekhez vezetett. Elmondása szerint egy észtországi kiberképzésnek mondott programmal kezdődött minden, amelyről később kiderült, hogy valójában nem is létezett, majd egy kötelező kijevi út során további kapcsolatokat építettek ki vele.
Kamu képzés, kijevi kapcsolatok, beszervezés
A Deák Dániel által ismertetett részletek szerint a folyamat több lépcsőben zajlott. Az informatikus egy kijevi út során ukrán, „maffiózóra emlékeztető” kapcsolattartókkal találkozott, akik először védekezési, később azonban már támadó jellegű műveletekre készítették fel.
A vallomás egyik kulcsmondatában így fogalmazott: „beszívták”, ami szerinte egyértelművé tette, hogy egy későbbi akció érdekében szervezték be.
A nyilvánosságra hozott felvétel így nemcsak a beszervezés tényét, hanem annak módszereit is részletesen bemutatja.
Politikai következmények és viták
A nyilvánosságra hozott anyag alapján a kormányzati álláspont szerint a magyar szolgálatok intézkedése indokolt volt, és a történtek igazolják a korábbi lépéseket. Az ügy kapcsán több félreértés is kialakulhatott, mivel nem minden érintett – köztük az interjút adó rendőr - rendelkezett a teljes információval.
A narratíva szerint a Tisza-közeli szereplők és Magyar Péter kommunikációja ezekre a hiányos információkra épülhetett, amelyeket most a felvétel tartalma részben cáfol. A kormányzati értelmezés hangsúlyozza: a legfontosabb szempont továbbra is Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, amely minden ilyen ügyben elsődleges.