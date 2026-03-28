Beszervezésről beszél a Tiszához köthető informatikus – Deák Dániel gyorselemzése

A felvételen elhangzottak szerint a férfi részletesen beszámol arról, hogyan vonták be egy külföldi hátterű folyamatba, amely kezdetben képzésnek indult, később azonban konkrét műveletekhez vezetett. Elmondása szerint egy észtországi kiberképzésnek mondott programmal kezdődött minden, amelyről később kiderült, hogy valójában nem is létezett, majd egy kötelező kijevi út során további kapcsolatokat építettek ki vele.

Deák Dániel elemezte a nyilvánosságra hozott felvétel ügyét (Forrás: képernyőkép)

Kamu képzés, kijevi kapcsolatok, beszervezés

A Deák Dániel által ismertetett részletek szerint a folyamat több lépcsőben zajlott. Az informatikus egy kijevi út során ukrán, „maffiózóra emlékeztető” kapcsolattartókkal találkozott, akik először védekezési, később azonban már támadó jellegű műveletekre készítették fel.

A vallomás egyik kulcsmondatában így fogalmazott: „beszívták”, ami szerinte egyértelművé tette, hogy egy későbbi akció érdekében szervezték be.

A nyilvánosságra hozott felvétel így nemcsak a beszervezés tényét, hanem annak módszereit is részletesen bemutatja.