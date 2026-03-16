95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Berúgta a kampányhajrát a nemzeti oldal: a Békemenet után Kaposváron is megtelt a főtér

A Békemenet után vidéken folytatta kampánykörútját Orbán Viktor: Kaposváron is hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. A látványos képek és a résztvevők száma azt mutatja, hogy a kampány hajrájára erősen mozgósít a nemzeti oldal – írja Deák Dániel.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője gyors mérleget vont az elmúlt két napok eseményeiről:  Békemenetről, a Magyar Péter által rendezett Nemzeti Menetről és Orbán Viktor kaposvári állomásáról, ahol a város főtere szinte teljesen megtelt. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: 

Látványosan indította a kampányhajrát a miniszterelnök Deák Dániel szerint (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje az országot, és sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár.”

A Békemenet után vidéken is erős a mozgósítás

Deák Dániel gyorselemzése szerint a hétvége eseményei egyértelműen megmutatták a nemzeti oldal erejét. 

A Békemeneten a becslések szerint mintegy 180 ezer ember vett részt, ami több mint kétszerese az októberi, nagyjából 80 ezres részvételnek.

Az elemző szerint az ellenzéket láthatóan meglepte a tömeg nagysága, hiszen sokan arra számítottak, hogy az ellenzéki demonstrációk nagyobb érdeklődést váltanak majd ki. A rendezvény azonban azt mutatta, hogy a „csendes többség” egyre határozottabban jelenik meg a politikai térben.

Orbán Viktor Kaposváron: Ma is többen voltunk

A beszédeken Orbán Viktor mellett több kormánypárti politikus is felszólalt, köztük Lázár János és Szijjártó Péter, akiket a közönség szintén nagy lelkesedéssel fogadott, miközben vidéken továbbra is látványosan erős a támogatottság.

A gyorselemzés kitér arra is, hogy Magyar Péter politikai mozgása főként a budapesti liberális szavazótáborra épül, amely korábban is több ellenzéki jelölt mögé sorakozott fel. Deák szerint a Tisza Párt vezetőjének hétvégi beszéde azonban visszafogott visszhangot kapott, sőt az ellenzéki sajtó sem idézte széles körben, miközben az orosházi rendezvényen is jóval kisebb tömeg jelent meg.

