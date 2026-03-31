Deák Dániel lebuktatta a Mediánt, titkon Hann Endréék is Fidesz-győzelemre számítanak

„Szerdán a Medián ismét hamisított számokat készül kihozni” – fogalmazott Deák Dániel keddi videójában, aki szerint a közvélemény-kutató intézet ezúttal is „kamu választókerületi előrejelzéseket” publikál majd.

Deák Dániel a közösségi oldalán hívta fel követői figyelmét arra, hogy ismét különleges információk jutottak a birtokába. A XXI. Század Intézet vezető kutatójának februárban már volt egy hasonló leleplezése, akkor szintén a Medián közvélemény-kutatási csalásáról rántotta le a leplet.

Az elemző azt állítja: ezúttal is a Hann Endréhez köthető közvélemény-kutató valódi számai jutottak el hozzá, amelyekről a Tisza Párt kampányfőnöke zárt körben beszél. Ezek az adatok azonban jelentősen eltérnek attól a képtől, amely a nyilvánosság elé kerülhet.

A belső becslések 58 egyéni választókerületben biztos Fidesz-győzelmet jeleznek, miközben a Tisza Párt számára mindössze 36 körzetet prognosztizálnak.

Egy további körzetet más jelölt nyerhet meg, míg 11 választókerület kimenetele bizonytalan.



Ezt jelzik Medián belső számai

Az elemző hozzátette: a Medián belső számai kényelmes kormánypárti parlamenti többséget vetítenek előre. Felveti azt is:

elképzelhető, hogy hasonló adatok juthattak el Hann Endréhez, illetve a 444.hu főszerkesztőjéhez is, aki a napokban szintén Fidesz-győzelemről beszélt.

Deák Dániel kifejtette, a történtek azt jelzik, hogy rendesen szivárog a ”tiszás haj”, vagyis a párton belüli információk egyre nagyobb számban kerülnek ki a nyilvánosság elé, ami szerinte a kampány dinamikájára is hatással lehet.