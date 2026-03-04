Míg Orbán Viktor hadifoglyokat hoz haza, Magyar Péterre csak páran kíváncsiak

Deák Dániel párhuzamot vont a 2026-os országgyűlési választások két vezető alakjának tevékenysége között.

Ahogy már az Origo is beszámolt róla, a Kreml honlapjának közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök telefonon egyeztettek.

Ennek a beszélgetés alkalmával az orosz elnök felajánlotta magyar kollégájának, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.

Eközben Magyar Péter a 18 fős Törökszentmiklóson tartott beszédet, ahol a drónfelvételek tanulsága szerint szinte csak odautaztatott pártaktivisták veszik körül. Mindössze párszáz ember lézeng a színpad körül.