Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Deák Dániel

Az ukrán aranykonvoj tagjait egy tiszás ügyvéd védi

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Múlt héten több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak gyanús körülmények között ukránok Magyarországon keresztül, amelyre a TEK és a NAV csapott le – számolt be róla Deák Dániel XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Deák Dániel az eset kapcsán azt is megjegyzi, hogy már annak a lehetősége is felmerült, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Deák Dániel: Alaposan feltárják az elfogott ukrán pénzszállítmány körülményeit.
Deák Dániel: Alaposan feltárják az elfogott ukrán pénzszállítmány körülményeit Fotó: MTI

A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adnak a NAV kezébe”

 – közli az elemző.

Erre azért van szükség, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

Emellett a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozza az ukránok és a Tisza párt kapcsolatát feltáró dokumentumokat.

Az ügy további érdekessége az is, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás ügyvéd, Laczó Adrienn védi.

 

