Az ukrán aranykonvoj tagjait egy tiszás ügyvéd védi

Deák Dániel az eset kapcsán azt is megjegyzi, hogy már annak a lehetősége is felmerült, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Deák Dániel: Alaposan feltárják az elfogott ukrán pénzszállítmány körülményeit Fotó: MTI

A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adnak a NAV kezébe”

– közli az elemző.

Erre azért van szükség, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

Emellett a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozza az ukránok és a Tisza párt kapcsolatát feltáró dokumentumokat.

Az ügy további érdekessége az is, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás ügyvéd, Laczó Adrienn védi.