Zelenszkij fenyegetésére is válasz a Békemenet – videóelemzés

Az ukrán elnök fenyegetése és a választási kampány körüli nemzetközi nyomásgyakorlás is rávilágít arra, milyen nagy jelentősége van az április 12-i magyarországi választásnak – erről beszélt legújabb videóelemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel

Fotó: Facebook/Deák Dániel

A szakértő szerint Kijev és Brüsszel is abban érdekelt, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely nem áll ellen a követeléseiknek. Éppen ezért kiemelt jelentőségűnek nevezte a március 15-re meghirdetett Békemenetet, amely szerinte látványos válasz lehet azoknak, akik meg akarják törni a szuverén nemzeti oldalt Magyarországon.

Nemcsak magyar, hanem nemzetközi tétje is van a választásnak

Az elemző arról beszélt, hogy a kampányhajrában felgyorsultak az események, és egyre világosabbá válik: a választás tétje nemcsak Magyarország számára fontos.

Deák Dániel szerint Orbán Viktor olyan patrióta politikus, aki több alkalommal is bizonyította, hogy képes ellenállni a nagyhatalmi nyomásnak, ha a magyar nemzeti érdekek védelméről van szó. Példaként a migráció, a háború és az energia kérdését említette.

Az elemző úgy fogalmazott:

éppen ez zavarja a brüsszeli döntéshozókat, mivel Orbán Viktor politikája több országban is követőkre talált, és a szuverenista irányvonal egyre több helyen erősödik.

Egyre nyíltabb a beavatkozási kísérlet

A videóban Deák Dániel arról is beszélt, hogy szerinte egyre élesebb kísérletek történnek a magyar választási kampány befolyásolására.

Példaként említette a Barátság kőolajvezeték körüli vitát és a magyar miniszterelnök elleni fenyegetéseket. Szerinte ezek azt jelzik, hogy Volodimir Zelenszkij minden eszközt bevet annak érdekében, hogy Magyarországon olyan kormány kerüljön hatalomra, amely támogatja az ukrán EU-tagságot, a háború finanszírozását és az orosz energia kivezetését.