A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

debreceni tiszás

A debreceni tiszás képviselőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették egy romagyilkosság fegyvereit

Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni tiszás képviselőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit. A Perényi1 nevű szórakozóhelyen csaptak le a kommandósok a sokkoló sorozatgyilkosságokat elkövető négy férfire is.
Újabb botrány a debreceni tiszások körül. A párt sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak a karlendítős ügye után most korábbi jelölttársa, Barabás Zoltánról is érdekes dolgokat tudott meg a Mandiner. Információjuk szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.

Nem csak a debreceni tiszás Tárkányi Zsolt karlendítése volt az egyetlen antiszemita megnyilvánulás a Tisza háza tájékán
Fotó: Magyar Nemzet

A debreceni tiszások kétharmada körül bűzlik valami

Bár Magyar Péterék a szeretetországot hirdetik, Debrecenben egyetlen választókerület három jelölt-jelöltjéből kettőnek a neve szélsőséges tettekkel kapcsolódik össze.

Tárkányi Zsolt karlendítős ügyét követően most a Tisza Párt másik debreceni – az előválasztáson alulmaradó – jelöltjéről derült ki, hogy ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, akik a vád szerint

a besenyszögi fegyveres rablás és a debreceni menekülttáborra leadott lövések mellett kilenc településen támadtak romákra, a kislétai és a tiszalöki bűncselekményben egy-egy, Nagycsécsen két ember halt meg, Tatárszentgyörgyön egy huszonhét éves férfit és ötéves kisfiát lőtték agyon, miközben felgyújtott házukból menekültek.

A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben. Később felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi1 üzletvezetője volt akkoriban, sőt, az egyik gyilkos szeretője is. Őt végül hamis tanúzásért ítélték el.

 

 

