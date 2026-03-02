Több tonnányi lefoglalt drog és 11 ezer eljárás – mérlegen a Delta program első éve

Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy sajtótájékoztatót tartott annak kapcsán, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program.
Az elmúlt egy évben a Delta program keretében elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret
Horváth László a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban tartott sajtótájékoztatón kiemelte:
A kábítószerrel kapcsolatos zéró tolerancia nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi."
A kormánybiztos közlése szerint az elmúlt egy évben:
- a Delta program keretében elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret,
- a lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát,
- a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot.
Vannak olyan nyomozások is, amelyek a Delta program előtt indultak, döntően nemzetközi együttműködésben, ezeket is ideszámítva több mint 50 tonna kábítószert tudtak kivonni a feketepiacról, azok értéke meghaladja a 700 milliárd forintot.
Ezen akciók keretében több tízmilliónyi adag kábítószer, méreg nem ért célba"
- emelte ki a politikus, majd emlékeztetett arra, hogy a Delta program célja a kábítószer fizikai jelenlétének, hozzáférhetőségének drasztikus visszavágása, valamint a szervezett kábítószer-bűnözői csoportok felszámolása.
Minden egyes adag kábítószer mögött az iparszerű szervezett bűnözés áll, világméretű termelési kapacitással, terjesztői, kereskedői kapacitással, jelentős médiatámogatással, amely ma már otthonosan mozog az online térben is"
- jegyezte meg, majd hozzátette, hogy a szervezett bűnözés együtt jár a prostitúcióval, az ember- és fegyverkereskedelemmel.
A kormánybiztos köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az elmúlt egy év munkájában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt évben megjelent, kialakulóban van és egyre erősödik egy új társadalmi tudatosság, összefogás, ami nélkülözhetetlen a családok és helyi közösségek ellenálló- és elutasítóképességének erősítésében.
Rámutatott arra is, hogy a kábítószerrel szembeni küzdelem össztársadalmi érdek és felelősség, ugyanakkor a Delta program folytatása csak akkor biztosított, ha a nemzeti kormány marad a választás után. Úgy vélte, a Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján van, az ártalomcsökkentés, a fogyasztók kriminalizálásának elkerülése csak azért szerepel a programjában, mert ezzel akarja megszerezni a kábítószer-liberalizációt támogatók szavazatait.
Az ártalomcsökkentés, a tűcsere, a belövőszobák, a kábítószeres no-go zónák jelenléte az ártalomcsökkentés politikájával együtt jár, és ami a VIII. kerületben sem vált be, azt kiterjesztenék az egész országra"
- fogalmazott és közölte, hogy a Tisza Párt a drogkérdésben sem tudna, és nem is akarna nemet mondani a drogliberalizációs elvárásoknak. A nemzeti drogstratégiával kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette:
Az előző nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanakkor a körülmények olyan gyorsan változnak, hogy nem stratégiákban, hanem akciókban kell gondolkozni. A drogstratégia hiánya nem zárja ki, hogy cselekedjünk. A kábítószer-kérdést ezer nézőpontból lehet vizsgálni, de napjainkban komoly probléma, hogy egyesek kizárólagosnak tekintik saját nézőpontjukat."