Több tonnányi lefoglalt drog és 11 ezer eljárás – mérlegen a Delta program első éve

Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy sajtótájékoztatót tartott annak kapcsán, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program.

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint az egy éve indult Delta program célja a drog fizikai jelenlétének radikális visszaszorítása, a szervezett bűnözői hálózatok felszámolása és a közösségi összefogás megerősítése. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az elmúlt egy évben a Delta program keretében elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret

Horváth László a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban tartott sajtótájékoztatón kiemelte:

A kábítószerrel kapcsolatos zéró tolerancia nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi."

A kormánybiztos közlése szerint az elmúlt egy évben:

a Delta program keretében elrendelt büntetőeljárások száma meghaladta a 11 ezret,

a lefoglalt kábítószer mennyisége eléri a 3 tonnát,

a kábítószer-bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot.

Vannak olyan nyomozások is, amelyek a Delta program előtt indultak, döntően nemzetközi együttműködésben, ezeket is ideszámítva több mint 50 tonna kábítószert tudtak kivonni a feketepiacról, azok értéke meghaladja a 700 milliárd forintot.

Ezen akciók keretében több tízmilliónyi adag kábítószer, méreg nem ért célba"

- emelte ki a politikus, majd emlékeztetett arra, hogy a Delta program célja a kábítószer fizikai jelenlétének, hozzáférhetőségének drasztikus visszavágása, valamint a szervezett kábítószer-bűnözői csoportok felszámolása.

Minden egyes adag kábítószer mögött az iparszerű szervezett bűnözés áll, világméretű termelési kapacitással, terjesztői, kereskedői kapacitással, jelentős médiatámogatással, amely ma már otthonosan mozog az online térben is"

- jegyezte meg, majd hozzátette, hogy a szervezett bűnözés együtt jár a prostitúcióval, az ember- és fegyverkereskedelemmel.

A kormánybiztos köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az elmúlt egy év munkájában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt évben megjelent, kialakulóban van és egyre erősödik egy új társadalmi tudatosság, összefogás, ami nélkülözhetetlen a családok és helyi közösségek ellenálló- és elutasítóképességének erősítésében.