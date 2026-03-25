Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Deutsch Tamás

Deutsch Tamás az EP-ben: Brüsszel és Kijev is beavatkozik a magyar választásokba

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch Tamás felszólalt az Európai Parlamentben, elmondva, hogy Brüsszel és Kijev is aktívan próbálja befolyásolni a magyar választásokat. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint mindez törvénytelen és súlyosan sérti Magyarország szuverenitását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch TamásEPkülső beavatkozás

Az Európai Parlamentben Deutsch Tamás arról beszélt, hogy külső erők összehangolt módon avatkoznak be a magyar belpolitikába.

Fotó: Mészáros János / MTI

Deutsch Tamás: A választások után nem maradhat következmények nélkül amit a Magyarországot támadók most tesznek

A fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott:

Brüsszel és Kijev is durván beavatkozik a magyar választásokba. Ez törvénytelen és ez az, ami szégyenteljes.”

Állítása szerint a beavatkozás több szinten zajlik. Egyrészt Brüsszelből politikai és pénzügyi nyomásgyakorlás történik, másrészt Ukrajna részéről is konkrét lépések érzékelhetők.

Deutsch Tamás szerint az Európai Unió intézményei „folyamatos politikai zsarolással” élnek, és olyan hálózatokat finanszíroznak, amelyek a Tisza Párt kampányát segítik.

A képviselő külön kitért az ukrán szerepvállalásra is.

Volodimir Zelenszkij részéről olajblokád, titkosszolgálati dezinformációs akciók és életveszélyes fenyegetések is megjelentek, amelyek célja a magyar kormány megbuktatása. Önöknek és Zelenszkijnek is az a céljuk, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy egy „háborúpárti és ukránbarát” kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon.

A fideszes politikus szólt arról is, hogy a napokban ráadásul lelepleződött egy döbbenetes politikai skandalum, a tiszás ügynökbotrány is. Kiderült, hogy Magyar Péterék egy külföldi titkosszolgálatokhoz bekötött újságíró-kémmel dolgoznak együtt, aki aktívan közreműködött a magyar külügyminiszter külföldi titkosszolgálatok általi lehallgatásában.

Illő tisztelettel mondom Önöknek, minden külső támadással szemben továbbra is megvédjük Magyarországot! És minden, amit most csinálnak, az a választások után nem maradhat következmények nélkül”

– mondta Deutsch Tamás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!