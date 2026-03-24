Deutsch Tamás: Külföldi titkosszolgálatok avatkozhattak be a magyar politikába

Deutsch Tamás levelében kitért arra is, hogy Panyi Szabolcs korábban egy olyan cikk szerzője volt, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre a választási kampány befolyásolására. A képviselő azt írta:

ez az állítás egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott.

A fideszes politikus szerint az ügy „súlyos botrány”, amely azt mutatja, hogy külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként működő médiamunkások, civil szervezetek és az ellenzéki Tisza Párt összehangolt akciót hajthatnak végre a magyar választási kampány befolyásolása érdekében.

Deutsch Tamás levelét azzal zárta: szerinte az eset a magyar belpolitikába történő durva külföldi beavatkozás gyanúját veti fel.