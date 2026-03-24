Deutsch Tamás: Külföldi titkosszolgálatok avatkozhattak be a magyar politikába

Deutsch Tamás levélben tájékoztatta az európai parlamenti képviselőket a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos ügyről. A fideszes politikus szerint külföldi titkosszolgálatok, médiamunkások és a Tisza Párt összehangolt akciója állhat a háttérben.
Levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert érintő lehallgatási ügyről Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

Orbán Anita és Panyi Szabolcs – montázs (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A képviselő az általa „tiszás ügynökbotránynak” nevezett üggyel kapcsolatban azt írta: egy szuverén ország külügyminiszterét egy másik ország titkosszolgálata hallgathatta le, és ebben egy magyar újságíró is közreműködhetett. Deutsch Tamás levelében úgy fogalmazott, hogy a történtek ráadásul az ellenzéki Tisza Párt tudtával és érdekében történhettek. A politikus a nyilvánosságra került hangfelvételre hivatkozva azt írta: 

azon Panyi Szabolcs arról beszél, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és átadta Szijjártó Péter telefonszámát annak érdekében, hogy a külügyminisztert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék.

Deutsch Tamás arra is emlékeztetett, hogy Panyi Szabolcs a felvételen arról beszél: 

Szoros baráti és munkakapcsolatban áll Orbán Anitával, aki a Tisza Párt külgazdasági és külügyminiszteri jelöltje.

A fideszes politikus szerint a beszélgetésben az is elhangzik, hogy egy esetleges kormányváltás után az újságíró befolyással lehetne arra, kiket bocsátanak el a külügyminisztériumból, illetve kiket vesznek fel az intézményhez.

Deutsch Tamás levelében kitért arra is, hogy Panyi Szabolcs korábban egy olyan cikk szerzője volt, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre a választási kampány befolyásolására. A képviselő azt írta: 

ez az állítás egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott.

A fideszes politikus szerint az ügy „súlyos botrány”, amely azt mutatja, hogy külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként működő médiamunkások, civil szervezetek és az ellenzéki Tisza Párt összehangolt akciót hajthatnak végre a magyar választási kampány befolyásolása érdekében.

Deutsch Tamás levelét azzal zárta: szerinte az eset a magyar belpolitikába történő durva külföldi beavatkozás gyanúját veti fel.

