Deutsch Tamás: A Tisza kizárólag a saját ócska, hazug propagandaszövegeit szajkózza

Deutsch Tamás szerint a Tisza Párt felelőtlen politikai állásfoglalásaival veszélyezteti Magyarország biztonságát és energiapolitikájának stabilitását az orosz-ukrán háború ügyében. A Fidesz EP-képviselője az Az igazság órája podcast adásában beszélt a Tisza Párt háborús álláspontjáról és Magyar Péter szerepéről – írta meg a Hír Tv.
A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború kapcsán a Magyar Péter vezette ellenzéki formáció diplomáciai értelemben erősen kifogásolható kijelentéseket tett. Állítása szerint ezek a megnyilvánulások kockára teszik hazánk biztonságát és Magyarország energiapolitikáját.
Deutsch Tamás az Az igazság órája podcast műsorában élesen bírálta a Tisza Pártot. Azt mondta:
Az első számú probléma az, hogy a totális felelőtlenségéről, a totális alkalmatlanságáról, a saját hazugságainak a totális elhívéséről arról tesz tanúbizonyságot a Tisza, amely kizárólag a saját maga ócska hazug propaganda szövegeit tudja szajkózni. Ami ijesztő, mert ez a politikai erő döntéshozatali pozícióba készül, és azt üzeni az embereknek, hogy rá nem lehet számítani.
A Fidesz EP-képviselője szerint a Tisza Párt háborús álláspontja és kommunikációja nem veszi figyelembe Magyarország biztonsági és energiapolitikai érdekeit. Úgy látja, hogy a felelőtlen kijelentések hosszú távon is kockázatot jelenthetnek az ország számára.