Deutsch Tamás: A Tisza kizárólag a saját ócska, hazug propagandaszövegeit szajkózza

Deutsch Tamás szerint a Tisza Párt felelőtlen politikai állásfoglalásaival veszélyezteti Magyarország biztonságát és energiapolitikájának stabilitását az orosz-ukrán háború ügyében. A Fidesz EP-képviselője az Az igazság órája podcast adásában beszélt a Tisza Párt háborús álláspontjáról és Magyar Péter szerepéről – írta meg a Hír Tv.

Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fotó: AFP

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, hogy a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború kapcsán a Magyar Péter vezette ellenzéki formáció diplomáciai értelemben erősen kifogásolható kijelentéseket tett. Állítása szerint ezek a megnyilvánulások kockára teszik hazánk biztonságát és Magyarország energiapolitikáját.