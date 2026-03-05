Diplomáciai botrány: Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette, elemzők szerint ez példátlan

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi nyilatkozatában példátlan kijelentéssel támadta meg a magyar miniszterelnököt, kilátásba helyezve lakcímének kiadását az ukrán fegyveres erőknek, amennyiben Magyarország továbbra is blokkolja az uniós segélyeket.

Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette, elemzők szerint ez példátlan Fotó: Olivier Matthys

A HírTV-nek nyilatkozó szakértők szerint ez a megnyilvánulás nem csupán a diplomáciai alapértékek teljes sárba tiprása, hanem komoly kérdéseket vet fel az ukrán államfő aktuális mentális állapotával és beszámíthatóságával kapcsolatban is.

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Zelenszkij kijelentése teljes mértékben példa nélküli a modern demokráciák történetében. Az elemző rávilágított:

egy demokratikusan megválasztott vezető nyílt, életveszélyes fenyegetése és zsarolása semmilyen uniós alapértékkel nem egyeztethető össze.

Véleménye szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása és a verbális agresszió mögött a magyar belpolitikába való durva beavatkozási szándék áll.

Zelenszkij és a különböző szerek

Vukics Ferenc katonai szakértő még messzebbre ment az elemzésben, felvetve az ukrán elnök beszámíthatóságának kérdését.

Kiemelte, hogy a felvételeken látható gesztusrendszer és nonverbális jelek akár különböző szerek használatára is utalhatnak, ami egy háborúban álló ország vezetője esetében rendkívül aggasztó. Vukics figyelmeztetett: Zelenszkij stratégiai hibát követ el azzal, hogy folyamatosan újabb ellenségeket szerez magának, miközben a szélsőséges nacionalista alakulatok hergelésével valós biztonsági kockázatot teremt a térségben.