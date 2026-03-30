Dömötör: Ha igazak lennének a balos felmérések, nem lenne szükség ilyen forgatókönyvre

„Erősen indul a hét: a brüsszeli szócsőnek tekinthető Politico már arról ír, mi a teendő, ha Orbán Viktor nyeri a választást” – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Dömötör Csaba.

A kormánypárti politikus szerint önmagában az is beszédes, hogy egy ilyen cikk megszületett: úgy látja, ez azt jelzi, hogy a nemzetközi szereplők is tisztában vannak azzal, hogy a nyilvánosságban megjelenő közvélemény-kutatások nem tükrözik a valós erőviszonyokat. Dömötör Csaba azt mondta,

az orosz beavatkozásról szóló narratíva is ezt a célt szolgálja, vagyis előkészíti a terepet egy számukra kedvezőtlen választási eredmény megkérdőjelezésére.

A politikus részletesen beszélt arról is, hogy a cikk öt pontban sorolja fel a lehetséges lépéseket. Ezek között szerepel a szavazási eljárásokba való beavatkozás lehetősége, akár a szavazati jog korlátozásával, akár az egyhangúság helyett minősített többségi döntéshozatal bevezetésével. Ez utóbbi szerinte azt eredményezhetné, hogy a kritikus hangokat könnyebben kizárják a döntéshozatalból.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a javaslatok között a pénzügyi nyomásgyakorlás fokozása is megjelenik, amely az uniós források visszatartását jelenti.

Úgy fogalmazott: mindez azt mutatja, hogy az évek óta zajló eljárásoknak nincs közük a jogállamisági vagy demokratikus elvekhez, sokkal inkább a magyar kormány politikájával szembeni politikai kifogásokról van szó.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a végső döntést nem külső szereplők hozzák meg, hanem a magyar választók. Mint mondta, arról, hogy ki kormányozza az országot és milyen irányt választ Magyarország, április 12-én is a magyar emberek döntenek.