Zelenszkij teljesen kiakadt, szánalmas hisztériát rendezett

Dömötör Csaba

Dömötör: Ha igazak lennének a balos felmérések, nem lenne szükség ilyen forgatókönyvre

„Erősen indul a hét: a Politico már arról ír, mi a teendő, ha Orbán Viktor nyeri a választást” – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. A politikus kifejtette, a cikk és az azt kísérő narratívák azt jelzik, hogy a külföldi szereplők már most készülnek egy számukra kedvezőtlen választási eredmény kezelésére.
„Erősen indul a hét: a brüsszeli szócsőnek tekinthető Politico már arról ír, mi a teendő, ha Orbán Viktor nyeri a választást” – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. Fotó: Bodnár Boglárka
Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Strasbourg, 2024

A kormánypárti politikus szerint önmagában az is beszédes, hogy egy ilyen cikk megszületett: úgy látja, ez azt jelzi, hogy a nemzetközi szereplők is tisztában vannak azzal, hogy a nyilvánosságban megjelenő közvélemény-kutatások nem tükrözik a valós erőviszonyokat. Dömötör Csaba azt mondta,

 az orosz beavatkozásról szóló narratíva is ezt a célt szolgálja, vagyis előkészíti a terepet egy számukra kedvezőtlen választási eredmény megkérdőjelezésére.

A politikus részletesen beszélt arról is, hogy a cikk öt pontban sorolja fel a lehetséges lépéseket. Ezek között szerepel a szavazási eljárásokba való beavatkozás lehetősége, akár a szavazati jog korlátozásával, akár az egyhangúság helyett minősített többségi döntéshozatal bevezetésével. Ez utóbbi szerinte azt eredményezhetné, hogy a kritikus hangokat könnyebben kizárják a döntéshozatalból.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a javaslatok között a pénzügyi nyomásgyakorlás fokozása is megjelenik, amely az uniós források visszatartását jelenti. 

Úgy fogalmazott: mindez azt mutatja, hogy az évek óta zajló eljárásoknak nincs közük a jogállamisági vagy demokratikus elvekhez, sokkal inkább a magyar kormány politikájával szembeni politikai kifogásokról van szó.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a végső döntést nem külső szereplők hozzák meg, hanem a magyar választók. Mint mondta, arról, hogy ki kormányozza az országot és milyen irányt választ Magyarország, április 12-én is a magyar emberek döntenek.

 

