Dömötör Csaba: A Tisza gazdasági miniszterjelöltje plusz terheket fizettetne a családokkal

Élesen bírálta a Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzeléseit Dömötör Csaba, aki a közösségi oldalára feltett videós bejegyzésében Kapitány István kijelentéseire reagált.

A Fidesz EP képviselője szerint elfogadhatatlan a tiszások gazdasági reformterve. Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt miniszterjelöltje, Kapitány István olyan intézkedéseket támogat, amelyek jelentős többletterhet róhatnak a magyar családokra. Fotó: Illyés Tibor / MTI



Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikája jelentősen növelné a lakosság terheit

A politikus szerint a Tisza miniszterjelöltje világossá tette, hogy a kormányra kerülésük esetén nem tartanák fenn sem a multikat érintő különadókat, sem az árkorlátozó intézkedéseket.

Azt mondta, hogy nem kell különadó a multiknak, és nem kellenek árkorlátozások sem”

- fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ez komoly következményekkel járna a mindennapi megélhetésre.

Gyorsan lefordítom, hogy mit is mondott a Shelltől érkező tiszás miniszterjelölt. Egy ilyen gazdaságpolitika megszüntetné azokat az intézkedéseket, amelyek jelenleg fékezik az árakat”

- mondta Dömötör Csaba, aki szerint a különadók és árstopok eltörlése közvetlen hatással lenne a háztartások kiadásaira. Úgy véli, ez jelentős többletköltséget okozna mind az energiaszámlák, mind az üzemanyagárak terén.

Mindenki kiszámolhatja, hogy ez mekkora többletkiadást jelentene a rezsiszámlában vagy éppen a heti tankolásnál”

- hangsúlyozta.