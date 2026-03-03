Dömötör Csaba: A Tisza nemcsak beszél az orosz energiáról való leválásról, de meg is szavazza

A HírTv híradós anyaga arra hívja fel a figyelmet, Dömötör Csaba fideszes EP képviselő szerint Magyar Péter hiába tagadja mostanában a kampány eseményein, hogy meg akarja szüntetni az olcsó orosz energiahordozók Magyarországra érkezését, mert a Tisza Párt képviselőinek brüsszeli szavazásai mindent elárulnak a valóságról.

A Tisza Párt politikusai nem csupán retorikai szinten vetik fel az orosz energiáról való leválás kérdését, hanem brüsszeli szavazataikkal támogatják is azt. Ezt állítja Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a HírTv-nek nyilatkozva. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dömötör Csaba szerint egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a Tisza támogatja az orosz energia teljes kivezetését

A televíziónak nyilatkozva Dömötör Csaba, fideszes EP képviselő arról beszélt, hogy az Európai Parlament egyik bizottsága a 2027-es költségvetésről szavazott, amelyben az egyik pont kimondja, hogy gyorsan ki kell vezetni minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. A javaslatot a Tisza EP-képviselője, Lakos Eszter pedig már meg is szavazta.

A fideszes politikus szerint ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Tisza támogatja az orosz energia teljes kivezetését.

Gáz és olajipari cégektől érkező, tiszás miniszterelnök-jelöltek és politikusok beszélnek arról, hogy le kellene válni az orosz importról, de hogy ez részleteiben mit jelent, arról egyáltalán nem beszélnek”

- fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette:

Miközben idehaza nem ismertetik a következményeket, Brüsszelben megszavazzák az ilyen javaslatokat, teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy ez milyen többletterheket jelentene a magyar családoknak”.

A képviselő szerint az orosz energia betiltása áremelkedést hozna, amelyet végső soron a magyar vállalkozásoknak és háztartásoknak kellene megfizetniük.