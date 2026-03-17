A Békemenettel illusztrálta a liberális frakció vezetője, hogy tiltakoztak Orbán Viktor ellen

Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy kedd reggel Brüsszelbe utazott, ahol a Békemenet üzenetét is képviselni kívánják.

Dömötör Csaba

Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

„Reggeli 6:20-assal irány Brüsszel. A kinti lapok nem nagyon számoltak be arról, hogy milyen óriási tömeg gyűlt össze a Békemeneten és a Kossuth téren. Ez nem túl meglepő” – mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A politikus szerint azonban ennél is figyelemreméltóbb volt, hogy az Európai Parlament liberális frakcióvezetője egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, amely a Békemeneten készült, mégis azt állította róla, hogy az Orbán Viktor elleni tüntetést ábrázol.

Ez azért erős, annyira kínos és kellemetlen volt az egész, hogy végül törölték ezt az állásfoglalást, ezt a posztot

– fogalmazott.

Dömötör Csaba azt mondta: a kormányoldal azon lesz, hogy minél több emberhez eljusson a vasárnapi rendezvény híre és az ott összegyűlt tömeg képe.

A képviselő szerint a Békemenetről készült felvételek önmagukban is azt bizonyítják, hogy sokan támogatják a békepolitikát.

„Arról szóló kép önmagában is bizonyítja, hogy a magyarok kiállnak magukért, és azt is, hogy van más út a brüsszeli háborús mániához képest” – mondta Dömötör Csaba.