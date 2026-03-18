Választás 2026

Jöhet a „Facebook-blokád” – Brüsszel aktiválta a rendszert a Fidesz ellen

A Fidesz EP-képviselője szerint az Európai Bizottság új eszközzel avatkozhat be a magyar választásokba. Dömötör Csaba úgy véli, a közösségi média tartalmainak korlátozása politikai célokat szolgálhat.
Az Európai Bizottság aktiválta azt a gyorsreagálású rendszert, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak korlátozását a választási időszakban. Dömötör Csaba szerint ez nem pusztán technikai lépés, hanem olyan intézkedés, amely komoly politikai következményekkel járhat, és befolyásolhatja a kampányt. 

Dömötör Csaba súlyos visszaélésekre hívja fel a figyelmet, melyek a választás befolyásolására irányulhatnak (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

Pisztoly a halántékon

A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy a rendszer jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás adja, amely kötelezővé teszi a nagy közösségi platformok részvételét. Amennyiben a cégek nem követik az előírásokat, súlyos pénzbüntetéssel is számolhatnak.

Pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál”

 – fogalmazott Dömötör, utalva arra, hogy a platformokra akár éves forgalmuk jelentős részét kitevő bírság is kiszabható.

A politikus szerint a tartalomkorlátozás feladatát részben külső, civilnek nevezett szervezetek végzik, amelyek szerinte politikailag elfogultak. Úgy véli, mindez azt eredményezheti, hogy bizonyos vélemények háttérbe szorulnak a kampányidőszakban, miközben más tartalmak kiemelt figyelmet kapnak. Mindez egybevág Mario Nawfal, az X platform ismert bloggerének állításával, miszerint a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését annak érdekében, hogy befolyásolja a választások eredményét.

