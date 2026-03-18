Jöhet a „Facebook-blokád” – Brüsszel aktiválta a rendszert a Fidesz ellen

Az Európai Bizottság aktiválta azt a gyorsreagálású rendszert, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak korlátozását a választási időszakban. Dömötör Csaba szerint ez nem pusztán technikai lépés, hanem olyan intézkedés, amely komoly politikai következményekkel járhat, és befolyásolhatja a kampányt.
Pisztoly a halántékon
A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy a rendszer jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás adja, amely kötelezővé teszi a nagy közösségi platformok részvételét. Amennyiben a cégek nem követik az előírásokat, súlyos pénzbüntetéssel is számolhatnak.
Pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál”
– fogalmazott Dömötör, utalva arra, hogy a platformokra akár éves forgalmuk jelentős részét kitevő bírság is kiszabható.
A politikus szerint a tartalomkorlátozás feladatát részben külső, civilnek nevezett szervezetek végzik, amelyek szerinte politikailag elfogultak. Úgy véli, mindez azt eredményezheti, hogy bizonyos vélemények háttérbe szorulnak a kampányidőszakban, miközben más tartalmak kiemelt figyelmet kapnak. Mindez egybevág Mario Nawfal, az X platform ismert bloggerének állításával, miszerint a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését annak érdekében, hogy befolyásolja a választások eredményét.