Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

direkt36

Dömötör Csaba: Nem csak Soros-szervezetektől hízott Panyi Szabolcs bankszámlája

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dömötör Csaba szerint a Panyi Szabolcs körül kialakult ügy újabb kérdéseket vet fel a Direkt36 finanszírozásával kapcsolatban. Az EP-képviselő szerint a portál jelentős külföldi támogatásokban részesült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
direkt36Panyi SzabolcsVálasztás 2026tiszás ügynökbotránylehallgatási botrányDömötör Csaba

Újabb bejegyzésben reagált a Panyi Szabolcs körül kialakult ügyre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus Facebook-oldalán arról írt: szerinte az ügy után érdemes azt is megvizsgálni, hogy a Direkt36 milyen forrásokból kapott támogatásokat az elmúlt években.

Dömötör Csaba súlyos visszaélésekre hívja fel a figyelmet, melyek a választás befolyásolására irányulhatnak
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

Dömötör Csaba bejegyzésében azt írta: a kiszivárgott hangfelvétel alapján Panyi Szabolcs – aki a Direkt36 újságírója – nem is nagyon tagadja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt.

A politikus szerint ezért szerinte érdemes áttekinteni a portál finanszírozását is. Állítása szerint a Direkt36 már 2014 óta jelentős támogatásokat kap a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

Dömötör Csaba azt is írta, hogy a támogatók között szerepel a Foundation for Democracy & Pluralism nevű szervezet is, amelyet Daniel Sachs alapított, aki a Nyílt Társadalom Alapítványok alelnöke. Emellett a Global Investigative Journalism Network nevű szervezetet is megemlítette, amely szintén a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával működik.

A fideszes politikus szerint a finanszírozás más forrásokból is érkezett. Példaként a USAID egyik programját említette, amelyből – állítása szerint – a Direkt36 szintén támogatásban részesült.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy az Európai Bizottság egyik programján keresztül is érkezhetett finanszírozás. Mint írta, az Európai Együttműködő Újságírás Globális Kontextusban nevű program keretében több tízmillió forintos támogatásról van szó. 

A politikus azt írta:  

a program 2025 októberében indult és 2026 szeptemberéig tart. Szerinte az időzítés egybeesik a magyar választási kampány intenzív időszakával.

Dömötör Csaba a bejegyzésben azt is felidézte, hogy a Direkt36 korábban élesen bírálta a kormány által beterjesztett átláthatósági törvényt, amely a külföldi finanszírozású szervezetek működésének átláthatóságát célozta.

A politikus bejegyzését azzal zárta: szerinte Magyarországon nem lehet többsége azoknak, akik külföldi megrendelések alapján folytatnak politikai tevékenységet, és hozzátette, hogy szerinte „válasz április 12-én” érkezik majd.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!