Dömötör Csaba: Nem csak Soros-szervezetektől hízott Panyi Szabolcs bankszámlája

Újabb bejegyzésben reagált a Panyi Szabolcs körül kialakult ügyre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus Facebook-oldalán arról írt: szerinte az ügy után érdemes azt is megvizsgálni, hogy a Direkt36 milyen forrásokból kapott támogatásokat az elmúlt években.

Dömötör Csaba súlyos visszaélésekre hívja fel a figyelmet, melyek a választás befolyásolására irányulhatnak

Dömötör Csaba bejegyzésében azt írta: a kiszivárgott hangfelvétel alapján Panyi Szabolcs – aki a Direkt36 újságírója – nem is nagyon tagadja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt.

A politikus szerint ezért szerinte érdemes áttekinteni a portál finanszírozását is. Állítása szerint a Direkt36 már 2014 óta jelentős támogatásokat kap a Nyílt Társadalom Alapítványtól.