Rendkívüli: Brüsszel élesítette a Magyarország elleni fegyvert

Az Európai Bizottság olyan rendszert élesített, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő politikai tartalmak befolyásolását a magyar választások előtt. Dömötör Csaba szerint ez nyílt beavatkozási kísérlet, amelynek keretében liberális szervezetek dönthetnek arról, mi számít elfogadható tartalomnak.

Dömötör Csaba szerint szintet lépett a magyar közösségi média tartalmak korlátozása

A Fidesz EP képviselője úgy véli, hogy az úgynevezett gyors reagálású uniós rendszer segítségével bizonyos tartalmakat előrébb sorolhatnak, másokat pedig visszaszoríthatnak a közösségi platformokon az EU megbízottjai. Dömötör Csaba kiemelte, hogy mindezt az a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás teszi lehetővé, amely 2025-től kötelező érvényű a nagy technológiai cégek számára, és jelentős – akár a bevétel 6 százalékát elérő – bírsággal is fenyegeti azokat, akik nem működnek együtt.

A politikus szerint különösen aggályos, hogy az Európai Bizottság külső szervezetekre bízza annak eldöntését, mely tartalmak számítanak „jónak” vagy „károsnak”. Mint írta, összesen 44 szervezet írta alá az erre vonatkozó kódexet, köztük olyan nemzetközi és hazai szereplők, amelyek az elmúlt évek politikai vitáiban is aktívan jelen voltak.

Dömötör Csaba szerint az, hogy balliberális szervezetek és az általuk bevont helyi „tényellenőrök” – például médiaműhelyek és elemző központok – kapnak szerepet a tartalmak minősítésében az azt jelenti, hogy politikailag elkötelezett szereplők dönthetnek arról, milyen információk jutnak el a szélesebb közönséghez.