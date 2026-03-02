Hírlevél
Ha a Tisza külügyminiszter-jelöltje nem dönthet, akkor ki dönt? – tette fel a kérdést Dömötör Csaba, miután a Telexet nem engedték be a párt bécsi rendezvényére. A fideszes EP-képviselő szerint a Tisza Párt kommunikációs gyakorlata élesen eltér a kormánypártok nyilvános eseményeitől.
Miközben a kormánypárti politikusok országjárásai nyilvános események, ahol az ellenzéki sajtó is jelen lehet, kérdezhet, és akár hosszú perceken át, élő adásban is faggathatja a felszólalókat – ahogyan az a Kormányinfón is megszokott –, addig a Tisza Párt kommunikációs gyakorlata egészen más képet mutat. A napokban például a Tisza számára barátinak mondható Telexszel került összetűzésbe, akiket egyenesen kitiltottak a bécsi rendezvényükről, ahol Orbán Anita a Tisza Párt külügyminiszter jelöltje mondott beszédet – hívta fel a figyelmet az EP fideszes képviselője Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba 
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba 

Tehát arról van szó, hogy a Tisza külügyminiszter-jelöltje azt mondja, hogy nem ő dönt arról, hogy kit engedhet be a saját rendezvényére és válaszolhat-e a kérdésekre.

 – kezdte a politikus, majd egy kérdést is feltett:

Keletkezik itt egy nagy kérdés az, hogy ha arról nem dönthet saját hatáskörben, hogy kit engedhet be a saját rendezvényére és válaszolhat-e a kérdésekre, akkor vajon miben dönthető saját hatáskörben?

 

