Dömötör Csaba: A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat és a rezsicsökkentést

Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.
Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét:
az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.
Az EP–képviselő szerint nem véletlen, hogy a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen az energia–ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat. A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve:
ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.
Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna:
- kétkulcsos jövedelemadót akarnak,
- megvágnák a családi adókedvezményeket
- és vagyonadót is javasolnak.
Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni – közölte Dömötör Csaba.
Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az a
„Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.
A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert
a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.
Dömötör Csaba: A magyar választás jelentősége túlmutat önmagán
Mindenki felsorakozott a nemzetközi politikában, aki egy
„hajlongó és engedelmes" kormányt akar Magyarországon,
olyat, amely semmire nem mond nemet, és
még az előtt kútba ugrik, hogy erre egyáltalán megkérnék.
Nem ellenkezik a háborús, a bővítési és a migrációs terv vagy bármely olyan elképzelés ellen, amely káros Magyarország számára.
Az EP–képviselő leszögezte,
a Fidesz–KDNP nem az ő eszközeikkel, nem az ő fenyegető stílusukban fog erre válaszolni, sokkal inkább szavazatokkal április 12–én.
Akkor érkezik majd meg a csendes többség válasza, az lesz a leghangosabb, a méltó válasz, azok válasza, akik nem akarják hagyni, hogy mások döntsenek a magyarok jövőjéről.
Nyilvánvalóan azok a titkosszolgálatok fokozzák a tevékenységüket, melyek azért szeretnének kormányváltást, hogy egy olyan kormány legyen hivatalban, amely nem fekszik keresztbe azoknak a terveknek, melyek nem szolgálják Magyarország érdekeit
– közölte a politikus.