Dömötör Csaba: A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat és a rezsicsökkentést

Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét:

az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.

Az EP–képviselő szerint nem véletlen, hogy a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen az energia–ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat. A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve:

ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.

Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna:

kétkulcsos jövedelemadót akarnak,

megvágnák a családi adókedvezményeket

és vagyonadót is javasolnak.

Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni – közölte Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az a

„Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.

A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert

a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.

Dömötör Csaba: A magyar választás jelentősége túlmutat önmagán

Mindenki felsorakozott a nemzetközi politikában, aki egy

„hajlongó és engedelmes" kormányt akar Magyarországon,

olyat, amely semmire nem mond nemet, és

még az előtt kútba ugrik, hogy erre egyáltalán megkérnék.

Nem ellenkezik a háborús, a bővítési és a migrációs terv vagy bármely olyan elképzelés ellen, amely káros Magyarország számára.