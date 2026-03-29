Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat és a rezsicsökkentést

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
„A Bokros-csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja, amennyiben az ellenzék kerülne hatalomra. A Tisza még azelőtt kútba ugrana, hogy erre megkérnék – mutatott rá Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közleményében vasárnap.
Dömötör CsabaTisza Pártvédett árKapitány Istvánrezsicsökkentés

Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét:

az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.

Az EP–képviselő szerint nem véletlen, hogy a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen az energia–ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat. A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve:

ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.

Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna:

  • kétkulcsos jövedelemadót akarnak,
  • megvágnák a családi adókedvezményeket
  • és vagyonadót is javasolnak.

Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni – közölte Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az a

„Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.

A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert

a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.

Dömötör Csaba: A magyar választás jelentősége túlmutat önmagán

Mindenki felsorakozott a nemzetközi politikában, aki egy

„hajlongó és engedelmes" kormányt akar Magyarországon,

olyat, amely semmire nem mond nemet, és

még az előtt kútba ugrik, hogy erre egyáltalán megkérnék.

Nem ellenkezik a háborús, a bővítési és a migrációs terv vagy bármely olyan elképzelés ellen, amely káros Magyarország számára.

Az EP–képviselő leszögezte,

a Fidesz–KDNP nem az ő eszközeikkel, nem az ő fenyegető stílusukban fog erre válaszolni, sokkal inkább szavazatokkal április 12–én.

Akkor érkezik majd meg a csendes többség válasza, az lesz a leghangosabb, a méltó válasz, azok válasza, akik nem akarják hagyni, hogy mások döntsenek a magyarok jövőjéről.

Nyilvánvalóan azok a titkosszolgálatok fokozzák a tevékenységüket, melyek azért szeretnének kormányváltást, hogy egy olyan kormány legyen hivatalban, amely nem fekszik keresztbe azoknak a terveknek, melyek nem szolgálják Magyarország érdekeit

– közölte a politikus.

 

