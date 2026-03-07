Lázár János ukrán keresztapának nevezte Zelenszkijt Debrecenben

Szombaton 11 órakor a debreceni Főnix Arénában folytatódott a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Az esemény két okból is emlékezetes marad: ez volt a legnagyobb és egyben utolsó ilyen jellegű találkozója a polgári oldal szimpatizánsainak. A szervezők így meglepetés produkciókkal is készültek a különleges alkalom okán.
Az előkészületeket azonban beárnyékolta, hogy egyre inkább eldurvulni látszik Magyarország és Ukrajna kapcsolata: a napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemzetközi botrányt okozva halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor többször is reagált az agresszív nyilatkozatra, azzal vádolva meg Kijevet, hogy befolyásolni akarja a magyar választásokat, és végső soron Magyarországot bele akarja rángatni a háborúba.
"Veszélyek kora"
A kezdésre teljesen megtelt a Főnix Aréna, mintegy 6-7 ezer ember volt jelen a helyszínen. Kis csúszással Király Viktor lépett színpadra, aki a Forgószél című produkcióját adta elő a debreceni közönségnek.
A népszerű zenész után a digitális polgári körök nagykövete, Rákay Philip lépett színpadra. A kommunikációs szakember a felvezetőjében kiemelte, hogy ez már a 12. háborúellenes gyűlés és még mindig telt ház van. A közönség erre a "ria-ria-hungária"-rigmus skandálásába kezdett. Rákay külön köszöntette Schmittné Makrayné Katalint, a HírTV, a TV2, a Patrióta és a Mandiner nézőit. Dzsudzsák Balázs labdarúgót is felkonferálta, aki mint kiderült, egyenesen innen megy edzésre.
Rákay Philip ezután szokásához híven összefoglalta az elmúlt hét eseményeit. Szerinte sokan csak most értették meg, hogy "a veszélyek korát éljük", utalva a közel-keleti konfliktus kiújulására. A tiszás politikusok egy furcsa párhuzamos valóságban élnek, szerintük nincs itt semmi látnivaló. Szerencse, hogy nem ők vezetik Magyarországot - jelentette ki a nagykövet, aki ezután az Orbán-kormány lépéseit dicsérte.
Magyar Péter nem tett mást, mint ordas hazugságokkal hergelte a híveit az Orbán-kormány ellen - tette hozzá, aláhúzva, hogy a Tisza elnöke "benzinárcsökkentést" követelt, miközben párttársa, Kapitány István milliókat kaszált a válságon.
Igazi képmutató banda, ne engedjük, hogy ők vezessék a hazánkat
- kommentálta a történeteket.
A hét legfelháborítóbb eseményének Zelenszkij fenyegetőzését nevezte és azt, hogy a tiszás kommentelők a miniszterelnök likvidálását követelték a közösségi médiában. Rákay Philip ezután kemény üzenetet küldött az ukrán elnöknek: akár tetszik, akár nem, "mi, magyarok a végsőkig kiállunk Orbán Viktor miniszterelnök mellett." Ha Debrecen és Hajdú-Bihar velünk, akkor ki ellenünk? Ha mellettünk álltok, ígérem, hogy újra Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke - kommentálta a közelgő választást.
"A Tisza kockára teszi hazánk biztonságát"
Papp László, Debrecen polgármestere kezdte a felszólalásokat. A politikus szerint a jobboldal 16 év után sem ismer fáradtságot és lehetetlent, még ha a baloldal el akarja hallgatni az eredményeket. Szerinte az Orbán-kormány újraépítette Magyarországot, és mára a Fidesz Európa legsikeresebb jobboldali-konzervatív közössége.
Kiemelte, hogy a jobboldal Debrecenben már 1998-ban kézbe vette a dolgokat. Az elmúlt három évtizedben Debrecenből Magyarország meghatározó városából, Európa meghatározó városa lett - jelentette ki a településről, amit Magyarország erőközpontjának, a magyar gazdaság motorjának nevezett. A kormány és Debrecen szövetsége megteremtette annak a lehetőségét, hogy a helyiek helyben tudnak boldogulni - fogalmazott.
De minden, amit felépítettünk, törékeny. Béke és stabilitás: ez a két feltétel szükséges a sikerhez
- húzta alá. Papp László szerint csak a béke és az energiabiztonság megőrzésével lehet megőrizni a jelenlegi helyzetet. Majd rátért a Tiszára: egyszer azt mondják, nincs háború, máskor meg azt, hogy "berántunk mindenkit."
A Tisza kockára teszi hazánk biztonságát
- kommentálta az előzőeket. Minden adott ahhoz, hogy a régióban biztonságban és békében lehessen élni. A békére, a biztonságra Orbán Viktor a garancia - fűzte hozzá a polgármester. Ezért azt kérte mindenkitől, hogy "hallgassunk az eszünkre, szavazzunk a Fideszre," majd felsorolta a jobboldal vármegyei jelöltjeinek a nevét.
Papp László után Kudlik Júlia lépett fel a pódiumra, aki hitvallást tett és egy történettel arra kérte a közönséget: ne hagyjuk, hogy valaki, vagy valakik elsöpörjék, vagy megsemmisítsék a Magyarországot jellemző biztonságot.
Háború, vagy béke?
Kudlik Júlia után ismét politikusok következtek, elsőként Barcsa Lajos, aki a központi debreceni körzetben áll startvonalhoz áprilisban. Beszédében "az ország másik fővárosának" hívta Debrecent. Amikor az ország nehéz helyzetben volt, a magyarok mindig számíthattak Debrecenre - szögezte le.
Ki fog kiállni Magyarország biztonságáért és békéjéért?
- szerinte ez a legfontosabb kérdés most, ezt kell feltennie mindenkinek. Politikai közössége szerint békére és biztonságra van szükség, hiába mondanak mást külföldön. Barcsa szerint nagy nyomás nehezedik Magyarországra, külön kiemelte Zelenszkij fenyegetőzését. Magyarországot nem lehet fenyegetni, Magyarországot nem lehet megzsarolni. Magyarország a saját érdekeit fogja képviselni - üzente a jelölt.
Szerinte vannak olyan politikusok, akik Brüsszel és Kijev érdekeit képviselik, akik megszorításokat vezetnének be - célzott a Tiszára. Imádkozva és dolgozva - ismertette a módszert, ami szerinte hatásos a politikában, majd rátért a debreceni fejlesztésekre.
Április 12-én fontos döntést hozunk: béka, vagy háború? Hiszem, hogy Debrecen ki fog állni Magyarországért, ahogy a történelem során mindig tette. Álljunk ki a békéért, álljunk ki a biztonságért, és győzzünk április 12-én - zárta beszédét.
Örök feladat
Ezután a kettes számú debreceni körzet fideszes jelöltje, Széles Diána érkezett a színpadra. Debrecen szerinte "a szabadság őrvárosa". Hazánk szabadságának megőrzése örök feladatot állít elénk, főleg ezekben a vészterhes időkben - fogalmazott.
Nem elég, hogy instabil a világ, belülről is feszültséget szítanak az emberek között - mondta Széles, aki különösen felháborítónak nevezte, hogy Magyar Péter egy templom előtt ordibált. A tiszteletlenség békétlenséget eredményez. Fenyegetik a közéleti szereplőket, az influenszereket és az egyszerű embereket is. Nem tűrik az ellenvéleményt - sorolta. Pedig mi csak ki állunk hazánk érdekében és elmondjuk a véleményünket - fűzte hozzá.
Ha oda lesz a szabadságunk, akkor a biztonságunkat áldozzuk fel
- szögezte le, hozzátéve, hogy az megvalósulnak, akkor belesodródunk a háborúba.
Nem hagyhatjuk, hogy a függetlenségünk odavesszen - jelentette ki, hozzátéve, hogy a Fidesznek minden olyan becsületes polgárra szüksége van, aki a békés álláspontot képviseli. Sokkal erősebbek vagyunk mint ők - zárta beszédét, majd hozzátette, fel győzelemre, Isten áldja Magyarországot.
Csak egyszer kell elrontani
Széles Diána után Antal Szabolcs hajdúsámsoni polgármester, fideszes jelölt következett. A közelgő nőnap okán külön köszöntötte az "édesanyákat." Beszéde elején a közel-keleti konfliktust hozta szóba. Szerinte most hasonló következményekkel lehet számolni, mint a 2015-ös migrációs válság idején.
Július 12-én életbe lép a migrációs paktum - emelte ki. Szerinte a migránsok beengedését, a háborúba való belesodródást csak egyszer kell elrontani, nem lehet visszacsinálni. A jobboldal erős határvédelmet, és olyan Európát akar, amelyik tiszteletben tartja a tagállamok döntését.
Mi a biztonság oldalán állunk. Mi a rend oldalán állunk. Mi Magyarország oldalán állunk. Hajrá Fidesz! Hajrá Magyarország! Hajrá Orbán Viktor - ezekkel a szavakkal zárta a beszédét.
Erős nyomásgyakorlás
Személyesen részt vett az egyik Oroszországból hazahozott hadifogoly is a debreceni gyűlésen, a közönség hosszú tapsban részesítette, majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter folytatta a színpadon a beszédek sorát. A tárcavezető értelmetlennek nevezte a háborút, ahol mindennap ezrek halnak meg, "nyílt embervadászat zajlik az ukrán utcákon".
Minden egyes nap bele akartak rángatni minket a háborúba
- szögezte le, hozzátéve, hogy a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ez a terv ne valósuljon meg.
Csakhogy Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Ukrajnát fel akarják venni az unióba, az európaiak pénzét pedig Kijevnek akarják küldeni.
Nekünk egy feladatunk van. Ki kell maradni. Ez nem a mi háborúnk. Mi az ukránoknak az égadta egy világon semmivel nem tartozunk. Sem katonákkal. Sem pénzzel. Sem az uniós tagsággal - fogalmazott a külügyminiszter.
Ha Magyarország nem támogatja, akkor az ukránok a büdös életben nem fognak csatlakozni az unióhoz. Éppen ezért minden eddiginél erőteljesebben be akar Kijev avatkozni a magyar választásba. Szerinte Kijev bármire képes, korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket is.
Zelenszkijék azzal kalkulálnak, ha energiaválságot idéznek elő Magyarországon, azzal az ellenzéket segítik, az álmoskönyvek szerint ez nem a kormánynak kedvez. Csakhogy mi nem ma jöttünk le a falvédőről - húzta alá Szijjártó Péter. Mivel ez nem jött be, ezért a külügyminiszter szerint nagyobb fokozatra kapcsoltak és halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt.
A közönség hangos pfujolásban tört ki, a külügyminiszter szerint az "ukránok ilyenek." "Zelenszkij elnök fenyegetése megmutatja, milyenek az ukránok valójában. De mit várunk egy olyan elnöktől, aki úgy zongorázik egy filmben, hogy közben látjuk mindkét kezét?" - tette hozzá. Kijelentette: a miniszterelnököt ért fenyegetés a teljes magyar nemzetet ért fenyegetésnek tekinthető.
Minket senki sem fenyegethet meg, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra
- üzente Szijjártó Péter, aki szerint a háború egy üzleti modellé vált. A külügyminiszter ezután kitért a lekapcsolt ukrán aranykonvoj ügyére, azt követelve, hogy az ukrán hatóságok adjanak magyarázatot a történtekre.
Követeljük, hogy az ukránok állítsák le a magyar választásba való beavatkozást. Húzzatok bele, dicsőség Magyarországnak - üzente a debreceni közönségnek Szijjártó Péter a beszéde végén.
Méregdrága tévedés lenne
A miniszteri helyzetértékelés után egy könnyebb program következett: Radics Gigi és Curtis adta elő a szabadság vándorai című dalt. A könnyűzenei produkció után Lázár János építési és közlekedési miniszter lépett a színpadra.
Lázár János szerint a kormány évekkel korábban úgy döntött, Debrecen lesz a vidék fővárosa. Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön. Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.
Nekünk együtt semmi nem lehetetlen - üzente a politikus az előzőek kapcsán. Debrecen megmutathatja, hogy "ismét a vidék jön". Debrecen legyen olyan hely, mint amilyen München Németországban, vagy amilyen Kolozsvár lesz a szomszédban - fogalmazott.
A Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz Magyarország pártja
- szögezte le, hozzátéve, hogy Magyar Péterék veszélyt jelentenek. Ezután bejelentette: a mai lesz az utolsó Lázár Infó. Majd viccesen hozzátette, hogy hétfőn újrakezdi, akkor indul a Lázár Infó Expressz. Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés - tette hozzá.
Ha képesek leszünk kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még jobb lesz az élet - húzta alá. Lázár János ezután "ukrán keresztapának" nevezte Volodimir Zelenszkijt.
Majd rátért a választásra: győzni fogunk, de helyzet van. Nem elég, hogy többen vagyunk az országban. A szavazás napján többen kell lennünk a szavazófülkében, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra - húzta alá. A legfontosabb feladatnak pedig azt nevezte a hátraléévő napokra, hogy mindenkinek vissza kell adni a hitét.
Mi, fideszesek soha nem hátrálunk. Mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő. De itt nemcsak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is. Az erő velünk van, mutassuk meg az egész világnak.
- fordult ismét a megjelentekhez.
Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot - jelentette ki. Szerinte minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának .
A Tisza nem változást hoz, hanem káoszt és felfordulást hoz az országnak. Magyar Péter nem esély, hanem kockázat. Magyar Péter hazárdjáték minden magyar ember jövőjével. Magyar Péternek egy pontból áll a programja: a bosszúból - jelentette ki Lázár János, aki szerint a Tisza elnöke mindent lerombolna, amit a jobboldali kormány 16 év alatt felépített.
Magyar Péter méregdrága tévedés lenne Magyarországnak, főleg a harminc, negyven, -és ötvenéveseknek
- fűzte hozzá.
Éppen ezért minden magyar ember érdekében a Fidesznek meg kell állítania a Tiszát - húzta alá, majd szemben Magyar Péterrel Orbán Viktort a világ legjobb válságkezelőnek nevezte. Orbán Viktor minden alkalomtól megvédte Magyarországot a bajtól. Bajban minden magyar számíthat Orbán Viktorra - fűzte hozzá.
A legfontosabb kérdés a választás előtt, hogy a bajban kire tud számítani? - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy az okos ember mindig a biztonságot választja, szerinte ma 2026-ban Magyarországon a biztos választás Orbán Viktor. Ezután egy Lázár Infó keretében Orbán Viktor válaszolt a közönségtől érkező kérdésekre. A miniszterelnöki válaszokról külön cikkben számoltunk be.
Nem babra megy a játék
Amikor Orbán Viktor megérkezett a színpadra, sokan szerettek volna kezet fogni vele. Lázár János ismertette a Lázárinfó szabályait, majd feltett egy kérdést a kormányfőnek: Amikor megkaptad Zelenszkijtől a halálos fenyegetést, azt láttam rajtad, hogy meglepődtél. Mi az, ami miatt Zelenszkij, Ukrajna vezetője, veled harcol, és nem az oroszokkal, akikkel egyébként is harcban állnak?
A kormányfő szerint "nem esik jól az ilyesmi", de ha az ember egy országot vezet, akkor erre fel van készülve. Ő a kormányüléseken Batthyány Lajos székében ül és ha valaki ott ül, tudja, hogy "a játék nem babra megy". Ő mindenre készen áll.
Lázár közbeszólt, hogy ne húzza hosszan a választ a miniszterelnök, hiszen lesz még erről kérdés, mire Orbán Viktor visszavágott: Nem tudom, mi lesz a kérdés, de a válaszom már megvan.
Az ukrán pénzszállító konvojjal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy sok kérdés van még az ügy körül, nem tudják, hogy hozták vagy vitték a pénzt, de gyanús, ami történik. A magyarok fejében minden szomszédos népről van kialakult vélemény, "s csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom". Mégis van egy ukránbarát párt és rengeteg ukránbarát médiamunkás az országban, így él "a gyanúperrel, hogy ennek csak egy rész szívből jövő, egy része pénzből jövő".
Meg kell érteniük az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni
– tette hozzá Orbán Viktor.
A Barátság kőolajvezetékről a miniszterelnök elmondta, hogy a rezsi a mindennapi élet meghatározó eleme a magyar családoknak, amely Magyarországon a legalacsonyabb, ám ezt az olaj- és gázblokád veszélyezteti. A gázt a déli elkerülő vezetékkel már megoldották 10 évvel ezelőtt. Az amerikai elnökkel és az orosz elnökkel a "mindenkori magyar elnöknek meg kell egyeznie", hogy legyen olcsó orosz gáz és olaj, máskülönben "baj van".
"Az én tervem a jobb terv"
Elmondta, hogy ő nem keresi a bajt az ukránokkal, az ukránok nyitnak egy nyugati frontot, miközben a keleti fronton Oroszországgal háborúznak.
Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem zsarolás súlya alatt – mondta. Hozzátette, hogy Kijevnek és Magyarországnak is van egy terve, "az én tervem a jobb terv", így az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. Le fogjuk őket győzni – zárta.
A fenyegető tiszás aktivistákról Orbán Viktor úgy vélekedik, hogy amíg fideszesek békések együtt, addig a másik oldalon hiába vannak, sokan, "az egy gyűlöletközösség", arra pedig nem lehet országot építeni. A "DK nevű képződmény" határon túliak szavazatának elvételéről szóló tervéről elmondta, hogy nem fogják hagyni, ugyanis a kenyeret is a héja tartja egybe, tehát szükség van a határon túli magyarokra.
Ukrajnának az unión kívül van a helye
Az EU-ról Orbán elmondta, hogy nem bízik bennük és magyar ügyeket ő helyben szeretné megoldani. A Patrióták sokan vannak, de nincsen többségük, ezért nem traktálná őket "a saját mosodánk műhelytitkaival".
Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogy ha valaki megsértődik, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek és nem őt? – kérdezte, majd hozzátette, hogy ő inkább terveket és konstruktív javaslatokat terjeszt a bizottság elé, erről akar beszélni az EU-val. Magyarországon pedig munkahelyeket létrehozni és megvédeni a családokat, ez a terv.
Ukrajna uniós csatlakozásáról Orbán Viktor kifejtette, hogy "nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá". Ukrajna szenved, a fronton több ezer ember szenved és hal meg hetente mindkét oldalon. Még az sem biztos, hogy "Ukrajna megmarad". Ha megmarad, akkor az is lehet, hogy felveszik őket az unióba, "ettől az Isten mentsen meg minket", hiszen akkor az unióba megérkezne a háború. Ukrajnát mindenképpen kívül kell tartani az unión – hangsúlyozta.
Az ukránok bármire képesek a hatalomért
Egy, a mezőgazdasággal és a gazdákkal jövőjével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta: a keleti, urali és a nyugati, Brent típusú olaj között 20 dolláros különbség van. Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal a Barátság olajvezeték újranyitásának kérdésében meg kell nyernünk. Nekünk ez egzisztenciális kérdés – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette:
Amennyiben az árak elérnék azt a szintet, amit a magyarok már nem tudnak kifizetni, akkor be fogunk avatkozni. A gáz tekintetében jobb helyzetben van Magyarország, ugyanis Szlovéniát kivéve minden szomszédos országgal van gázvezetéke Magyarországnak.
Folyamatosan kapcsolatban kell lennünk a déli országokkal. Aki képes volt az Északi Áramlat felrobbantására, képes a Déli Áramlat elleni merényletre is. Az ukránok bármire képesek – emlékeztetett Orbán Viktor. "Akik nem ránk szavaznak, arról nem csak szép dolgokat gondolunk" – mondta ezután Orbán Viktor. Az ellenfelekről nem akar semmit mondani, mert a végén a kavargó gondolatok majd leülepszenek, és "a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk". A kormánypolitika nem baj, hanem erény és azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak, mert nemzeti alapon vezetik az országot. A tiszások is megkapják a kedvezményeket, hiába szidják őket.
A végén nagyvonalúnak kell lennünk, ahogy eddig is voltunk
– fogalmazott.
Választási esélyekről
Ezzel véget ért a felszólalás, zárszóként Orbán Viktor a választásról elmondta, hogy Debrecen a Fidesszel 1998-ban házasságot kötött, a város pedig azért kap tőlük hátszelet, mert a párt megalakulását megelőző nagy mozgalmakban – 1985 körül – vidéki lábai is voltak, mint például Debrecen és Szombathely. Kósa Lajos 1998-ban először a főtérre kért pénzt az első Orbán-kormánytól, ebből is látszik, hogy a közösségnek akartak már akkor is jót, nem pedig önmaguknak.
Majd kiemelte, hogy a van-tól nem kell félni, ez itt a mi világunk, ugyanis Debrecenben nem panaszkodnak az emberek, hanem dolgoznak. Ráadásul "a koporsón nincsen zseb", úgyhogy ami van, azt oda kell adniuk a rokonoknak, leszármazottaknak, mert különben nincs semmi értelme. A debreceniek pedig ilyenek, ezért ezt meg kell tartaniuk és az életerőnek meg kell mutatkoznia a választásokon – vélekedett a miniszterelnök.
A debreceni gyűlést élőben lehetett követni a HírTV-n