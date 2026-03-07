Lázár János ukrán keresztapának nevezte Zelenszkijt Debrecenben

Lázár János szerint a kormány évekkel korábban úgy döntött, Debrecen lesz a vidék fővárosa. Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön. Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.

Nekünk együtt semmi nem lehetetlen - üzente a politikus az előzőek kapcsán. Debrecen megmutathatja, hogy "ismét a vidék jön". Debrecen legyen olyan hely, mint amilyen München Németországban, vagy amilyen Kolozsvár lesz a szomszédban - fogalmazott.

A Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz Magyarország pártja

- szögezte le, hozzátéve, hogy Magyar Péterék veszélyt jelentenek. Ezután bejelentette: a mai lesz az utolsó Lázár Infó. Majd viccesen hozzátette, hogy hétfőn újrakezdi, akkor indul a Lázár Infó Expressz. Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés - tette hozzá.

Ha képesek leszünk kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még jobb lesz az élet - húzta alá. Lázár János ezután "ukrán keresztapának" nevezte Volodimir Zelenszkijt.

Majd rátért a választásra: győzni fogunk, de helyzet van. Nem elég, hogy többen vagyunk az országban. A szavazás napján többen kell lennünk a szavazófülkében, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra - húzta alá. A legfontosabb feladatnak pedig azt nevezte a hátraléévő napokra, hogy mindenkinek vissza kell adni a hitét.

Mi, fideszesek soha nem hátrálunk. Mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő. De itt nemcsak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is. Az erő velünk van, mutassuk meg az egész világnak.

- fordult ismét a megjelentekhez.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot - jelentette ki. Szerinte minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának .

A Tisza nem változást hoz, hanem káoszt és felfordulást hoz az országnak. Magyar Péter nem esély, hanem kockázat. Magyar Péter hazárdjáték minden magyar ember jövőjével. Magyar Péternek egy pontból áll a programja: a bosszúból - jelentette ki Lázár János, aki szerint a Tisza elnöke mindent lerombolna, amit a jobboldali kormány 16 év alatt felépített.

Magyar Péter méregdrága tévedés lenne Magyarországnak, főleg a harminc, negyven, -és ötvenéveseknek

- fűzte hozzá.

Éppen ezért minden magyar ember érdekében a Fidesznek meg kell állítania a Tiszát - húzta alá, majd szemben Magyar Péterrel Orbán Viktort a világ legjobb válságkezelőnek nevezte. Orbán Viktor minden alkalomtól megvédte Magyarországot a bajtól. Bajban minden magyar számíthat Orbán Viktorra - fűzte hozzá.

A legfontosabb kérdés a választás előtt, hogy a bajban kire tud számítani? - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy az okos ember mindig a biztonságot választja, szerinte ma 2026-ban Magyarországon a biztos választás Orbán Viktor. Ezután egy Lázár Infó keretében Orbán Viktor válaszolt a közönségtől érkező kérdésekre. A miniszterelnöki válaszokról külön cikkben számoltunk be.

Nem babra megy a játék

Amikor Orbán Viktor megérkezett a színpadra, sokan szerettek volna kezet fogni vele. Lázár János ismertette a Lázárinfó szabályait, majd feltett egy kérdést a kormányfőnek: Amikor megkaptad Zelenszkijtől a halálos fenyegetést, azt láttam rajtad, hogy meglepődtél. Mi az, ami miatt Zelenszkij, Ukrajna vezetője, veled harcol, és nem az oroszokkal, akikkel egyébként is harcban állnak?

A kormányfő szerint "nem esik jól az ilyesmi", de ha az ember egy országot vezet, akkor erre fel van készülve. Ő a kormányüléseken Batthyány Lajos székében ül és ha valaki ott ül, tudja, hogy "a játék nem babra megy". Ő mindenre készen áll.

Lázár közbeszólt, hogy ne húzza hosszan a választ a miniszterelnök, hiszen lesz még erről kérdés, mire Orbán Viktor visszavágott: Nem tudom, mi lesz a kérdés, de a válaszom már megvan.

Az ukrán pénzszállító konvojjal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy sok kérdés van még az ügy körül, nem tudják, hogy hozták vagy vitték a pénzt, de gyanús, ami történik. A magyarok fejében minden szomszédos népről van kialakult vélemény, "s csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom". Mégis van egy ukránbarát párt és rengeteg ukránbarát médiamunkás az országban, így él "a gyanúperrel, hogy ennek csak egy rész szívből jövő, egy része pénzből jövő".

Meg kell érteniük az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

– tette hozzá Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A Barátság kőolajvezetékről a miniszterelnök elmondta, hogy a rezsi a mindennapi élet meghatározó eleme a magyar családoknak, amely Magyarországon a legalacsonyabb, ám ezt az olaj- és gázblokád veszélyezteti. A gázt a déli elkerülő vezetékkel már megoldották 10 évvel ezelőtt. Az amerikai elnökkel és az orosz elnökkel a "mindenkori magyar elnöknek meg kell egyeznie", hogy legyen olcsó orosz gáz és olaj, máskülönben "baj van".

"Az én tervem a jobb terv"

Elmondta, hogy ő nem keresi a bajt az ukránokkal, az ukránok nyitnak egy nyugati frontot, miközben a keleti fronton Oroszországgal háborúznak.

Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem zsarolás súlya alatt – mondta. Hozzátette, hogy Kijevnek és Magyarországnak is van egy terve, "az én tervem a jobb terv", így az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. Le fogjuk őket győzni – zárta.

A fenyegető tiszás aktivistákról Orbán Viktor úgy vélekedik, hogy amíg fideszesek békések együtt, addig a másik oldalon hiába vannak, sokan, "az egy gyűlöletközösség", arra pedig nem lehet országot építeni. A "DK nevű képződmény" határon túliak szavazatának elvételéről szóló tervéről elmondta, hogy nem fogják hagyni, ugyanis a kenyeret is a héja tartja egybe, tehát szükség van a határon túli magyarokra.

Ukrajnának az unión kívül van a helye

Az EU-ról Orbán elmondta, hogy nem bízik bennük és magyar ügyeket ő helyben szeretné megoldani. A Patrióták sokan vannak, de nincsen többségük, ezért nem traktálná őket "a saját mosodánk műhelytitkaival".

Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogy ha valaki megsértődik, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek és nem őt? – kérdezte, majd hozzátette, hogy ő inkább terveket és konstruktív javaslatokat terjeszt a bizottság elé, erről akar beszélni az EU-val. Magyarországon pedig munkahelyeket létrehozni és megvédeni a családokat, ez a terv.

Ukrajna uniós csatlakozásáról Orbán Viktor kifejtette, hogy "nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá". Ukrajna szenved, a fronton több ezer ember szenved és hal meg hetente mindkét oldalon. Még az sem biztos, hogy "Ukrajna megmarad". Ha megmarad, akkor az is lehet, hogy felveszik őket az unióba, "ettől az Isten mentsen meg minket", hiszen akkor az unióba megérkezne a háború. Ukrajnát mindenképpen kívül kell tartani az unión – hangsúlyozta.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az ukránok bármire képesek a hatalomért

Egy, a mezőgazdasággal és a gazdákkal jövőjével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta: a keleti, urali és a nyugati, Brent típusú olaj között 20 dolláros különbség van. Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal a Barátság olajvezeték újranyitásának kérdésében meg kell nyernünk. Nekünk ez egzisztenciális kérdés – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette:

Amennyiben az árak elérnék azt a szintet, amit a magyarok már nem tudnak kifizetni, akkor be fogunk avatkozni. A gáz tekintetében jobb helyzetben van Magyarország, ugyanis Szlovéniát kivéve minden szomszédos országgal van gázvezetéke Magyarországnak.

Folyamatosan kapcsolatban kell lennünk a déli országokkal. Aki képes volt az Északi Áramlat felrobbantására, képes a Déli Áramlat elleni merényletre is. Az ukránok bármire képesek – emlékeztetett Orbán Viktor. "Akik nem ránk szavaznak, arról nem csak szép dolgokat gondolunk" – mondta ezután Orbán Viktor. Az ellenfelekről nem akar semmit mondani, mert a végén a kavargó gondolatok majd leülepszenek, és "a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk". A kormánypolitika nem baj, hanem erény és azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak, mert nemzeti alapon vezetik az országot. A tiszások is megkapják a kedvezményeket, hiába szidják őket.

A végén nagyvonalúnak kell lennünk, ahogy eddig is voltunk

– fogalmazott.

Választási esélyekről

Ezzel véget ért a felszólalás, zárszóként Orbán Viktor a választásról elmondta, hogy Debrecen a Fidesszel 1998-ban házasságot kötött, a város pedig azért kap tőlük hátszelet, mert a párt megalakulását megelőző nagy mozgalmakban – 1985 körül – vidéki lábai is voltak, mint például Debrecen és Szombathely. Kósa Lajos 1998-ban először a főtérre kért pénzt az első Orbán-kormánytól, ebből is látszik, hogy a közösségnek akartak már akkor is jót, nem pedig önmaguknak.

Majd kiemelte, hogy a van-tól nem kell félni, ez itt a mi világunk, ugyanis Debrecenben nem panaszkodnak az emberek, hanem dolgoznak. Ráadásul "a koporsón nincsen zseb", úgyhogy ami van, azt oda kell adniuk a rokonoknak, leszármazottaknak, mert különben nincs semmi értelme. A debreceniek pedig ilyenek, ezért ezt meg kell tartaniuk és az életerőnek meg kell mutatkoznia a választásokon – vélekedett a miniszterelnök.

