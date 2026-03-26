Megosztottak a Tisza-szimpatizánsok a drogbotrány ügyében

Kokain és LSD. Nem egy drogbáróról van szó, hanem a Tisza Párt alelnökéről. A héten kiszivárgott hangfelvételek arra utalnak, hogy Radnai Márk kapcsolatba kerülhetett ezekkel a szerekkel. A Tisza monori és jászberényi gyűlésein a párt szimpatizánsai vegyesen nyilatkoztak a drogbotrány ügyéről.

Magyar Péter és Radnai Márk aggódhat: a frissen kirobbant drogbotrány ügy sokat árthat a Tisza Pártnak

Fotó: Magyar Nemzet



A tiszások közül sokan nem örülnek a pártvezetés drogbotrány ügyének

A Hír TV által megkérdezett Tisza-szimpatizánsok közül egyesek lejáratókampányról beszélnek és úgy vélik, Radnai Márk már felnőtt a párt vezetésével járó felelősséghez. Mások a zéró tolerancia elvét vallják, szerintük ezért nincs helye ilyen múltú embernek a közösségben.

Magyar Péter, a párt elnöke egyelőre elzárkózik a kérdések elől, és nem állt ki nyilvánosan alelnöke mellett, miközben a támogatók egy része börtönbüntetést is kilátásba helyezne a droghasználókkal szemben.