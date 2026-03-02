„Édesapám, a kapu elől elmartak és elvittek katonának” – folytatódnak a kényszersorozások Kárpátalján

„Édesapám, a kapu elől elmartak, bevágtak az autóba és elvittek engem katonának” – így kezdődött a Veres-család drámája két hónappal ezelőtt. Az üzenet feladója Veres Balázs, aki a Beregszász melletti Szernyin lakott családjával, a fogadója pedig édesapja, Veres Attila volt – írja a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ukrajnában egyre durvább eszközökkel folyik a kényszersorozás (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Orbán Balázs beszámolója szerint a fiút Lembergbe (Lviv) vitték, majd onnan Harkivba, ahol „amikor utoljára kapcsolatba tudtak vele lépni, már állítólag felderítésre indult a fiú egysége, ahová nem vihetett magával telefont, mert attól tartanak, hogy az oroszok bemérik az embereket ez alapján.”

Békét, mielőbb!”

– tette hozzá Orbán Balázs.