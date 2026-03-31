Ennyi pénzbe fájna a magyar családoknak Shell Kapitány tiszás energiaterve

A Tisza Párt energiaátállási terve a magyarok félretett pénzét is megadóztatná: évente egy-másfél százalékot vonna le belőle. Az olcsó orosz energiáról való leválásról Szentkirályi Alexandra elmondta:
egy átlagos háztartásnak közel kétmillió forintjába kerülne, ha életbe lépne a program.
Kiemelte: a kormány ezzel szemben megvédi a rezsi- és az üzemanyagárakat, és nem engedi, hogy Magyarország kiszolgáltatottá váljon nemzetközi pénzügyi és energetikai érdekcsoportoknak. A politikus hangsúlyozta: az energiabiztonság és a háborúból való kimaradás most a legfontosabb cél, ezért
a kormány mindent megtesz az olajblokád letöréséért, és elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek az olcsó orosz energia feladására kényszerítenék hazánkat.