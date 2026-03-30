György László: El a kezekkel a magyar családok megtakarításaitól!

A kormánybiztos arra figyelmeztetett, hogy az energiaátállási terv nemcsak az energiaárakat emelné meg, hanem egy új, a lakosságot érintő különadót is bevezetne. Ennek értelmében a Tisza a magyar emberek megtakarításait adóztatná meg. A dokumentum szerint az orosz kőolajról való leválás miatt át kellene alakítani a százhalombattai finomítót, ami jelentős költségekkel járna. György László azt írta, ezt a terhet a családokra hárítanák, és évente 240–360 milliárd forintot vonnának el egy 1–1,5 százalékos megtakarítási különadó formájában.

A Kapitány István által leleplezett, Csercsa Balázs által pedig nyilvánosságra hozott energiaátállási terv súlyosan terhelné a családokat (Fotó: Mirkó István)

Súlyos terhet róna a családokra a Tisza energiaátállási terve

György László hangsúlyozta, hogy a magyar családok az elmúlt években megerősödtek, és jelentős megtakarításokat halmoztak fel: a lakossági megtakarítások összege ma közel 13 ezer milliárd forint, amelynek jelentős része állampapírban van. Kiemelte:

ez a pénz a családok biztonságát szolgálja, és a Tisza Párt terve egyértelműen elvenné Brüsszel, Zelenszkij és a nemzetközi olajvállalatok érdekeit kiszolgálva.

A kormánybiztos a bejegyzés végén úgy fogalmazott: nem szabad hagyni, hogy a magyar emberek félretett pénzét megadóztassák, és veszélybe kerüljön a családok biztonsága.