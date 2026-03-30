Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

György László

György László: El a kezekkel a magyar családok megtakarításaitól!

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
György László kormánybiztos felvázolta, hogy mivel kellene számolniuk a magyar családoknak, ha megvalósulna a Tisza Párt kiszivárgott energiaátállási terve. A nyilvánosságra került dokumentum két-két és félszeres rezsiemelést és 1000 forint feletti benzinárat vetít előre.
György LászlóCsercsa BalázsVálasztás 2026családenergia

A kormánybiztos arra figyelmeztetett, hogy az energiaátállási terv nemcsak az energiaárakat emelné meg, hanem egy új, a lakosságot érintő különadót is bevezetne. Ennek értelmében a Tisza a magyar emberek megtakarításait adóztatná meg. A dokumentum szerint az orosz kőolajról való leválás miatt át kellene alakítani a százhalombattai finomítót, ami jelentős költségekkel járna. György László azt írta, ezt a terhet a családokra hárítanák, és évente 240–360 milliárd forintot vonnának el egy 1–1,5 százalékos megtakarítási különadó formájában.

A Kapitány István által leleplezett, Csercsa Balázs által pedig nyilvánosságra hozott energiaátállási terv súlyosan terhelné a családokat (Fotó: Mirkó István)

Súlyos terhet róna a családokra a Tisza energiaátállási terve

György László hangsúlyozta, hogy a magyar családok az elmúlt években megerősödtek, és jelentős megtakarításokat halmoztak fel: a lakossági megtakarítások összege ma közel 13 ezer milliárd forint, amelynek jelentős része állampapírban van. Kiemelte:

 ez a pénz a családok biztonságát szolgálja, és a Tisza Párt terve egyértelműen elvenné Brüsszel, Zelenszkij és a nemzetközi olajvállalatok érdekeit kiszolgálva.

 A kormánybiztos a bejegyzés végén úgy fogalmazott: nem szabad hagyni, hogy a magyar emberek félretett pénzét megadóztassák, és veszélybe kerüljön a családok biztonsága.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!