Szentkirályi Alexandra: Ruszin-Szendi Romuluszt az energiabiztonság helyett csak a putyinozás érdekli

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet hogy Ruszin-Szendi Romulusz számára a jelenlegi nemzetközi helyzetben nem a magyar energiabiztonság megőrzése a legfontosabb kérdés.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője elfogadhatatlannak tartja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz az energiabiztonság helyett politikai lózungokkal foglalkozik a globális olajválság árnyékában. Szentkirályi Alexandra szerint miközben Magyarország a nyersanyagellátás, az energiabiztonság biztosításáért küzd, addig a Tisza politikusai Brüsszel ámokfutása mellett tesznek hitet. Fotó: Facebook / Szentkirályi Alexandra



A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint az energiabiztonság helyett a Tiszától a magyarok csak putyinozást kapnak

A fideszes politikus úgy látja, hogy az iráni konfliktus és a közel-keleti feszültségek miatt könnyen lehet, hogy egy világszintű olajválság kapujában állunk, ezért Magyarországnak elsődleges érdeke a stabil ellátás fenntartása.

A bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nagyon szomorúnak tartja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, aki tud közpénzen zsírleszívást végeztetni, fegyverrel lakossági fórumot tartani, újságírókat lökdösni, „Slava Ukraini!”-t kiáltani, a fiatalokat sorkatonasággal fenyegetni és közben azt hazudni a magyaroknak, hogy nincs is háború most képes még putyinozni is az olajválság kapcsán.

Magyarország azért küzd, hogy biztosítva legyen a magyar nyersanyagellátás. Orbán Viktor mindent elkövet, hogy az ukránok zsarolását letörje, és újrainduljon a Barátság kőolajvezeték, de Ruszin-Szendi Romulusznak csak annyira telik, hogy ‘Putyinozzon’ egyet”

– írta Szentkirályi Alexandra, aki szerint a világpiaci helyzet drámai fordulatot vett miután a Közel-Keleten a világ egyik legnagyobb finomítója leállt, a világ olajának harmadát szállító szorost lezárták, az olaj ára kilőtt. Ruszin-Szendi Romulusz szerint pedig ez a tökéletes pillanat örökre lemondani a csővezetéken érkező olcsó, orosz olajról.

A Fidesz politikusa szerint ráadásul az ellenzék nem hajlandó kimondani, hogy bizonyos uniós döntések ellentétesek lehetnek a magyar érdekekkel. Mint írta:

Hogy létezik az, hogy az aktuális magyar ellenzék mindig Brüsszel oldalára áll, és a legfontosabb kérdésekben sem hajlandó Magyarország elemi érdekeit képviselni?”

Szentkirályi Alexandra szerint az energiabiztonság kérdése nem ideológiai vita, hanem gyakorlati probléma:

Az ország energiabiztonsága helyett a Tiszától a magyarok Putyinozást kapnak. De ezzel a gazdaságot nem lehet működtetni, az autókba nem tudjuk beletankolni, és nem lehet megfékezni az üzemanyagárak elszabadulását sem.”

Majd a fideszes politikus végül a bejegyzését az olajválsággal összefüggő választási üzenettel zárta, hangsúlyozva, a végső döntést a választók hozzák meg: