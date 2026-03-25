Nem leszünk ukrán gyarmat! Hatalmas tömeg volt az esztergomi Békemeneten – fotók

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása, ezúttal Esztergomban mond kampány beszédet a miniszterelnök. Szenzációs képeken ahogy a hatalmas tömeg Esztergomban egy rövid Békemenet után megérkezik Orbán Viktor beszédének helyszínére a Mindszenty Hercegprímás térre.

Vágólapra másolva!

Nem leszünk ukrán gyarmat!” – ezzel az üzenettel indult el az esztergomi Békemenet, amely megelőzte Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legújabb állomását.

Galéria: Látványos képeken az esztergomi Békemenet 1/11 Az esztergomi Békemeneten résztvevői vonulnak, Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának esztergomi állomásán, 2026. március 25-én

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!