Az EU félrenéz, mikor Zelenszkij gyilkossággal fenyegetőzik

Egy osztrák patrióta politikus szerint Európa saját magát sodorja válságba az energiapolitikai döntésekkel. Orbán Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy már külföldi politikusok is bírálják Brüsszel és Ukrajna lépéseit Magyarországgal szemben.
Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai politikai viták már nemcsak Magyarországon zajlanak: egy osztrák képviselő szerint is elfogadhatatlan az a helyzet, amely az energiapolitika és az Ukrajnával kapcsolatos döntések körül kialakult. Mindemellett kiállt Magyarország mellett és felháborítónak nevezte, hogy az EU félrenéz, mikor Zelenszkij fenyegeti Orbán Viktort.

Európa
Petra Steger élesen bírálta Európa vezetését az energiapolitika és Magyarország kapcsán (Forrás: Magyar Nemzet)

Az energiapolitika és a szankciók miatt bírálják Brüsszelt

Petra Steger, a Patrióták Európáért képviselőcsoport politikusa élesen bírálta az Európai Unió energiapolitikáját:

Európa elpusztítja önmagát. Évek óta látjuk, ahogy a versenyképességünk tönkremegy, a gazdaságunkat pedig romba döntik a magas energiaárak. Egymást követik a szankciós csomagok. Az orosz olajról és gázról való lemondás pedig teljes politikai őrültség”

A politikus szerint az energiapolitikai döntések következménye már most érezhető az európai gazdaságban és az emberek mindennapi életében is. Úgy látja, az energia drágulása miatt csökken az emberek jóléte.

„Ez teljes skandallum”

Steger állítása szerint az Európai Unió nem reagál kellő határozottsággal arra a helyzetre, hogy egy tagállam fő energiaforrását blokkolják. 

Hallgat, sőt Ukrajna oldalára áll, és félrenéz, amikor Zelenszkij gyilkossággal fenyegeti az Európai Unió egyik államfőjét. ez egy teljes skandallum.”

jelentette ki.

