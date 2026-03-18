Felháborító: így korlátozza a Facebook Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését

A Facebook egykori alkalmazottja, Oskar Braszczyński a jelek szerint a legkevésbé sem kritikus Ukrajnával szemben – számolt be Apáti Bence közösségi oldalán.

Kiderült, ki áll a Facebook-algoritmus mögött, amely háttérbe szorítja Orbán Viktor posztjait (Forrás: Facebook/Oskar Braszczyński)

A Facebook beszállt a kampányba

Mario Nawfal, az X ismert influenszere arról számolt be, hogy a 2026-os választások előtt felmerült: a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését, ami szerinte komoly beavatkozás lehet a politikai versenybe. A történet hátterében az áll, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő korábban arra buzdított, hogy tömegesen jelentsék a miniszterelnök posztjait, Nawfal pedig emiatt a közösségi platformok működésének átláthatóságát és pártatlanságát sürgette.

Oskar Braszczyński felügyeli a régiónkban a Facebook cenzúráját. Ő egy virtigli ukránpárti szerkesztő. Gyűlöli, ha olyan dolgok is fényt kapnak, amiket ő nem szeretne. Úgyhogy úgy döntött, letekeri Orbán Viktort, meg a háborúellenes, ukránkritikus posztokat”

– írta felháborodva Apáti Bence.