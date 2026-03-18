A Facebookon nem demokrácia, hanem hegemónia van

Egyre nagyobb botrány körvonalazódik a Facebook körül, miután felmerült a gyanú, hogy a platform korlátozhatja Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését a kampányidőszak legkiélezettebb pontján. A Meta lépése komoly kérdéseket vet fel a közösségi oldalak politikai szerepvállalásával kapcsolatban, különösen a választások közeledtével. Az X-en ismert influenszer, Mario Nawfal arról írt, hogy a miniszterelnök posztjait egy ukránpárti cenzor korlátozhatja. Kiemelte: mindez nem sokkal azután történt, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő tömeges jelentésre buzdította a követőit Orbán Viktor bejegyzéseivel szemben – számolt be a Hír TV.
Beszállt a kampányba a Facebook
Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője is feltűnik, aki korábban részletesen bemutatta követőinek, hogyan kell jelenteni a nem kívánt tartalmakat.
Ezzel párhuzamosan Nawfal szerint Magyar Péter jelenléte látványosan erősítést kap a platformon.
A történtek ismét rámutatnak arra, hogy
a Facebookon nem semleges működés zajlik, hanem politikai szempontok mentén alakítják a tartalmak elérését. A mostani ügy különösen súlyos, hiszen közvetlenül a magyar választások előtt merül fel a gyanú, hogy a platform befolyásolhatja a politikai versenyt.