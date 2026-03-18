A Facebookon nem demokrácia, hanem hegemónia van

Egyre nagyobb botrány körvonalazódik a Facebook körül, miután felmerült a gyanú, hogy a platform korlátozhatja Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését a kampányidőszak legkiélezettebb pontján. A Meta lépése komoly kérdéseket vet fel a közösségi oldalak politikai szerepvállalásával kapcsolatban, különösen a választások közeledtével. Az X-en ismert influenszer, Mario Nawfal arról írt, hogy a miniszterelnök posztjait egy ukránpárti cenzor korlátozhatja. Kiemelte: mindez nem sokkal azután történt, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő tömeges jelentésre buzdította a követőit Orbán Viktor bejegyzéseivel szemben – számolt be a Hír TV.

Orbán Viktor bejegyzései tudatos tervezés eredményeként kevesebb embert érnek el a Facebookon (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)

Beszállt a kampányba a Facebook

Mario Nawfal influenszer arról írt, hogy a miniszterelnök posztjait egy ukránpárti cenzor korlátozhatja. Kiemelte: mindez nem sokkal azután történt, hogy egy, a Tisza Párthoz köthető szereplő tömeges jelentésre buzdította a követőit Orbán Viktor bejegyzéseivel szemben. A háttérben

Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője is feltűnik, aki korábban részletesen bemutatta követőinek, hogyan kell jelenteni a nem kívánt tartalmakat.

Ezzel párhuzamosan Nawfal szerint Magyar Péter jelenléte látványosan erősítést kap a platformon.

A történtek ismét rámutatnak arra, hogy