Így próbálja befolyásolni a választásokat a Facebook

Próbálják ellehetetleníteni a miniszterelnök elérését. A Facebook felületein próbálják elhallgattatni a jobboldali erőket, kifejezetten a magyar választásokkal kapcsolatban pedig a Fidesz és Orbán Viktor elérését próbálják akadályozni, különféle technikai megoldásokkal – mondta el Dave Rubin influenszer a CPAC Hungary rendezvényen.
Brüsszel minden erejét beveti, hogy ukránpárti kormánya legyen Magyarországnak. Ez is kevés lesz! – írta Orbán Balázs Facebook-oldalán megjelent rövid videóbejegyzéséhez kedden.

A miniszterelnök politikai igazgatója a CPAC Hungary rendezvény előadója, Dave Rubin mondatait idézte fel, aki arról beszélt, hogy a Facebook felületein próbálják elhallgattatni a jobboldali erőket, kifejezetten a magyar választásokkal kapcsolatban pedig a Fidesz és Orbán Viktor elérését próbálják akadályozni, különféle technikai megoldásokkal.

A Facebook beavatkozik a választásokba?

A Facebook eljárásáról szólva elmondta:

Botrány az, ami a Facebook és a miniszterelnök kapcsán kiderült, miszerint a Facebook visszafogja vagy háttérbe szorítja a miniszterelnök posztjait, miközben úgy tűnik, hogy ezzel egy időben az ellenzék posztjait erősíti. Így jelenleg az látszik, hogy a nagy tech-cégek próbálnak beavatkozni a választásokba.”

Az influenszer azzal zárta beszédrészletét:

Orbán Viktor szó szerint Európa legbiztonságosabb helyévé tette Magyarországot.”

 

