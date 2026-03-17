Felvételi rekordok a magyar felsőoktatásban – mutatjuk a számokat!

Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az idei felvételiről: háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb öt százalékába tartozik

Közölte, az idei eljárásban rekord számú jelentkező felvételizett: összesen 140 427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma. A miniszter rámutatott arra, hogy

2022-höz képest csaknem 30 ezerrel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár, tanító képzési területekre.

A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: két és félszeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya. Beszámolt arról is, hogy

emelkedett a munka mellett felvételiző, idősebb jelentkezők aránya.

Mint fogalmazott, a felsőoktatás „az örök ifjúság elixírje", mert már minden negyedik jelentkező harminc év feletti. Az idei legidősebb felvételiző 84 éves – jegyezte meg.

Hankó Balázs: 82 százalékkal nőtt a szakképzésből jelentkező felvételizők száma

A miniszter elmondta, hogy „az állami ösztöndíjas kapacitások" arányban állnak a jelentkezők számával, 92 600 ösztöndíjas helyet hirdetnek meg. Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek közé a gazdaságtudományi, műszaki és pedagógus szakterület került, a legkedveltebb intézmény pedig ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. Megjegyezte:

a képzési kínálatban megjelennek az egyetemek saját, intézményi hatáskörben indított képzései is, ilyen például a mesterséges intelligencia informatikus szak.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a felvételi eljárás újdonságaként említette, hogy az

e-felvételi rendszer már a jelentkezés pillanatában megmutatja a korábban érettségizett vagy nyelvvizsgát szerzett jelentkezőknek, hogy a meglévő eredményeik, bizonyítványuk alapján hány pontra tehetnek szert.

Elmondta, hogy a jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételibe, eddig az időpontig egy alkalommal módosíthatják is a megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 21-én állapítják meg – közölte Vanó Renáta.